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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

На ЖК «Империал» холдинга «Аквилон-Инвест» монтируют вентилируемый фасад

Готовность самого высокого в Архангельске жилого здания площадью более 38 тыс. кв. метров, в котором запроектирована 301 квартира самой разнообразной планировки: от небольших студий до пентхаусов с собственной террасой, составляет 80 процентов.
Монолитный каркас готов на 100%, полностью выполнен монтаж кровли, закончен монтаж межквартирных перегородок, завершено заполнение наружных стен, монтаж окон. Выполнена внутриквартирная разводка электрических сетей, проведен монтаж воздуховодов системы вентиляции. Ведется облицовка вентилируемых фасадов: на 19-этажной части полностью установлен утеплитель, плитка – на 50%, ведется облицовка 25-этажной части, которя выполнена на 30%. «Холодное остекление» смонтировано на 80% на 19-этажной части и на 55% - на 25-этажной части здания. Начался монтаж композитных панелей. Начался монтаж сетей отопления, водопровода и канализации. Закончена подготовка под остекление помещений общественно делового назначения на 1-2 этажах, на 90% выполнена установка подсистемы под навесной фасад. Ведется благоустройство дворового сквера, ведется установка оборудования детской площадки. Полностью построен паркинг на 129 машиномест.
 
Напомним, что здание спроектировано и строится с большим запасом прочности: фундамент состоит из 1,5 тысяч железобетонных свай, несущая способность рассчитана на 50 этажей. Дом оснастят скоростными малошумными лифтами OTIS с оборудованием, обеспечивающим плавность хода и системой контроля доступа на этаж. Особое внимание уделяется пожарной безопасности: используются только негорючие материалы, современные системы пожарной сигнализации и пожаротушения. В целом зданию присвоена самая высокая - первая степень огнестойкости. Предусмотрены две независимые насосные станции высокого давления, каждая будет подавать воду с первого по 11-й этаж и с 12-го по 25-й. Запланировано благоустройство территории с разбивкой сквера, установкой игровой площадки для детей разных возрастов и уличных тренажеров.
 
На самом верхнем – 25-м этаже расположены четыре эксклюзивных пентхауса площадью от 108 до 193 кв. м, продажа которых началась 25 ноября. В каждом из них есть большой балкон, лоджия или терраса, предусмотрена установка камина. Для пенхаусов разработаны три варианта планировок и четыре стилистических решения интерьеров. При разработке проектов, прежде всего, учитывалось главное достоинство квартир – живописный панорамный вид из окон с высоты 25-го этажа. Комнаты расположены таким образом, чтобы максимально использовать естественное освещение и выгодно подчеркнуть открывающуюся из окон перспективу. Будущим владельцам холдинг «Аквилон-Инвест» в подарок предлагает концептуальные дизайн-проекты планировки и отделки квартир.

Напомним, сдача второй очереди ЖК «Империал» намечена в 2017 году. Общие инвестиции привлеченные в проект составят 1,2 млрд. рублей.
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автор: akviloninvest
просмотров: 140
дата: 13.01.17 | 18:02
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