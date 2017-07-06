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На ЖК «Империал» холдинга «Аквилон Инвест» завершен монтаж системы вентиляции

сегодня 22:41
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Поскольку первому высотному жилому дому в Архангельске присвоена самая высокая - первая степень огнестойкости, воздуховоды вентиляции оборудованы системой дымоудоления.
 
 
 
 
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Напомним, что ЖК «Империал» спроектировано и строится с большим запасом прочности: фундамент состоит из 1,5 тысяч железобетонных свай, несущая способность рассчитана на 50 этажей. Дом оснастят скоростными малошумными лифтами OTIS с оборудованием, обеспечивающим плавность хода и системой контроля доступа на этаж. Особое внимание уделяется пожарной безопасности: используются только негорючие материалы, современные системы пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения. В целом зданию присвоена самая высокая - первая степень огнестойкости. В ЖК «Империал» все квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета тепла, что позволяет получить существенную экономию по оплате отопления. В здании предусмотрены две независимые насосные станции высокого давления, каждая будет подавать воду с 1-го по 11-й этаж и с 12-го по 25-й. Запланировано благоустройство территории с разбивкой сквера, установкой игровой площадки для детей разных возрастов и уличных тренажеров.
 
В настоящее время монолитный каркас здания готов на 100%, полностью выполнен монтаж кровли, закончен монтаж межквартирных перегородок, завершено заполнение наружных стен, остекление окон. Выполнена внутриквартирная разводка электрических сетей, проведен монтаж воздуховодов системы вентиляции. Ведется облицовка вентилируемых фасадов: на 19-этажной части полностью установлен утеплитель, плитка – на 98%, ведется облицовка 25-этажной части, которая выполнена по утеплителю на 85%, по плитке – на 60%. «Холодное остекление» смонтировано на 98% на 19-этажной части, на 70% - на 25-этажной части здания. Внутриквартирная разводка электрических сетей 19-этажной части сделана на 100%,  25-этажной части – на 50%. Ведется устройство стяжки полов в 19-этажной части – 10%. Закончена прокладка воздуховодов системы вентиляции. Осуществляется монтаж сетей отопления (1-3-й этаж – 95%, 19-этажная часть – 70%, 25-этажная часть – 80%), водоснабжения, канализации (1-3-й этаж – 90%, 19-этажная часть 80%, 25-этажная часть – 90%). Смонтированы автоматизированные тепловые пункты, насосные станции – 100%. Закончено остекление помещений общественно делового назначения на 1-3 этажах и выполнена установка подсистемы под навесной фасад. Ведется благоустройство дворового сквера, установка оборудования детской площадки. Полностью построен паркинг на 129 машиномест, ведется устройство его навесного фасада– 30%.
 
Сдача самого высокого в Архангельске жилого здания площадью более 38 тыс. кв. м, в котором запроектирована 301 квартира разнообразной планировки: от небольших студий до пентхаусов с собственной террасой намечена в 2017 году. Общий объем инвестиций, привлеченных в проект, составит 1,2 млрд. рублей.
Автор: akviloninvest
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