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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

На ЖК «Империал» закончены работы по электрике в квартира

Сдача самого высокого в Архангельске жилого здания площадью более 38 тыс. кв. м, в котором запроектирована 301 квартира разнообразной планировки: от небольших студий до пентхаусов с собственной террасой намечена в 2017 году.
Общий объем инвестиций, привлеченных в проект холдинга "Аквилон-Инвест" составит 1,2 млрд. рублей. Напомним, что здание спроектировано и строится с большим запасом прочности: фундамент состоит из 1,5 тысяч железобетонных свай, несущая способность рассчитана на 50 этажей. Дом оснастят скоростными малошумными лифтами OTIS с оборудованием, обеспечивающим плавность хода и системой контроля доступа на этаж.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности: используются только негорючие материалы, современные системы пожарной сигнализации и пожаротушения. В целом зданию присвоена самая высокая - первая степень огнестойкости. Предусмотрены две независимые насосные станции высокого давления, каждая будет подавать воду с первого по 11-й этаж и с 12-го по 25-й. Запланировано благоустройство территории с разбивкой сквера, установкой игровой площадки для детей разных возрастов и уличных тренажеров.
 
Монолитный каркас здания готов на 100%, полностью выполнен монтаж кровли, закончен монтаж межквартирных перегородок, завершено заполнение наружных стен, монтаж окон. Выполнена внутриквартирная разводка электрических сетей, проведен монтаж воздуховодов системы вентиляции. Ведется облицовка вентилируемых фасадов: на 19-этажной части полностью установлен утеплитель, плитка – на 60%, ведется облицовка 25-этажной части, которя выполнена на 35%. «Холодное остекление» смонтировано на 85% на 19-этажной части и на 55% - на 25-этажной части здания.

Началась установка композитных панелей. Ведется монтаж сетей отопления, водопровода и канализации. Наполовину сделано остекление помещений общественно делового назначения на 1-2 этажах, на 90% выполнена установка подсистемы под навесной фасад. Ведется благоустройство дворового сквера, установка оборудования детской площадки. Полностью построен паркинг на 129 машиномест.
 
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автор: akviloninvest
просмотров: 34
дата: 01.02.17 | 14:21
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