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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

На ЖК «Империал» завершается облицовка вентилируемого фасада

Сдача самого высокого в Архангельске жилого здания площадью более 38 тыс. кв. м, в котором запроектирована 301 квартира разнообразной планировки: от небольших студий до пентхаусов с собственной террасой намечена в 2017 году.
Монолитный каркас здания готов на 100%, полностью выполнен монтаж кровли, закончен монтаж межквартирных перегородок, завершено заполнение наружных стен, монтаж окон. Выполнена внутриквартирная разводка электрических сетей, проведен монтаж воздуховодов системы вентиляции. Ведется облицовка вентилируемых фасадов: на 19-этажной части полностью установлен утеплитель, плитка – на 80%, ведется облицовка 25-этажной части, которая выполнена по утеплителю на 70%, по плитке – на 40%. «Холодное остекление» смонтировано на 90% на 19-этажной части, и на 70% - на 25-этажной части здания. Выполняется установка композитных панелей. Осуществляется монтаж сетей отопления, водопровода и канализации – на 1-2 этажах работы выполнены на 85%, в жилой части здания – на 25%. Практически закончено остекление помещений общественно делового назначения на 1-2 этажах, на 90% выполнена установка подсистемы под навесной фасад. Ведется благоустройство дворового сквера, установка оборудования детской площадки. Полностью построен паркинг на 129 машиномест.
 
Напомним, что здание спроектировано и строится с большим запасом прочности: фундамент состоит из 1,5 тысяч железобетонных свай, несущая способность рассчитана на 50 этажей. Дом оснастят скоростными малошумными лифтами OTIS с оборудованием, обеспечивающим плавность хода и системой контроля доступа на этаж. Особое внимание уделяется пожарной безопасности: используются только негорючие материалы, современные системы пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения. В целом зданию присвоена самая высокая - первая степень огнестойкости. В ЖК «Империал» все квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета тепла, что позволяет получить существенную экономию по оплате отопления. В здании предусмотрены две независимые насосные станции высокого давления, каждая будет подавать воду с 1-го по 11-й этаж и с 12-го по 25-й. Запланировано благоустройство территории с разбивкой сквера, установкой игровой площадки для детей разных возрастов и уличных тренажеров.
 
Приобретая квартиру в ЖК «Империал» покупатель может выбрать в подарок полную чистовую отделку или получить скидку из расчета 2,5 тыс. руб. с кв. м.
 
На самом верхнем – 25-м этаже расположены четыре эксклюзивных пентхауса площадью от 108 до 193 кв. м, продажа которых началась 25 ноября. В каждом из них есть большой балкон, лоджия или терраса, предусмотрена установка камина. Для пенхаусов разработаны три варианта планировок и четыре стилистических решения интерьеров. При разработке проектов, прежде всего, учитывалось главное достоинство квартир – живописный панорамный вид из окон с высоты 25-го этажа. Комнаты расположены таким образом, чтобы максимально использовать естественное освещение и выгодно подчеркнуть открывающуюся из окон перспективу. Будущим владельцам холдинг «Аквилон Инвест» в подарок предлагает концептуальные дизайн-проекты планировки и отделки квартир.
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автор: akviloninvest
просмотров: 20
дата: 04.05.17 | 09:43
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