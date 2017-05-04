Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события На ЖК «PARUS» холдинга «Аквилон Инвест» приступили к устройству кро Самый масштабный проект холдинга «Аквилон Инвест» в городе корабелов - 9-12-ти этажный жилой комплекс «PARUS» общей площадью более 43 тыс. кв. м, возводится на площади им. Давида Пашаева. Жилой комплекс «PARUS» находится в центре Северодвинска, в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Рядом расположены четыре школы (в том числе одна – непосредственно во дворе), пять детсадов, взрослая, детская и стоматологическая поликлиники, драматический театр. В шаговой доступности – многофункциональные торгово-развлекательные центры, а также парки и скверы.



Сейчас строители завершили возведение 9-го этажа 1-й очереди ЖК «PARUS» на 217 квартир. Почти все они уже приобретены северодвинцами. На стройплощадке полностью завершен нулевой цикл, выполнена гидро- и теплоизоляция наружных стен подвала, кирпичная кладка стен цокольного этажа. В настоящее время на 1-й и 2-й секции монтируются перекрытие над 9-м этажом, на 3-й секции завершается кладка стен - 9-го этажа. Началось устройство кровли. Выполнено устройство перегородок 9-го этажа (1-2 секция), на 10% - 6-го этажа (3 секция). Осуществляется монтаж внутриквартирных систем электроснабжения – 20%, водоснабжения и канализации – 15%. Сдача 1-й очереди ЖК «PARUS» запланирована на 4-й квартал 2017 года.



Вторая очередь ЖК «PARUS» представляет собой 4-секционное 12 этажное здание, которое возводится по технологии «Теплая керамика». В доме будет 429 квартир, спроектированных с использованием передовых европейских принципов формирования внутреннего пространства, которые получили название: «Разумные метры»: однокомнатных – 264, двухкомнатных – 121, трехкомнатных – 44. С 17 апреля началась продажа квартир.



ЖК «PARUS» будет иметь большой зеленый двор, площадью более 5 тыс. кв. м. Главной его достопримечательностью должен стать свой фонтан. Планируется разбивка всесезонного сквера с прогулочными дорожками и посадками елей, каштанов, кленов и сирени, установка универсального корта для футбола/хоккея с круговой беговой дорожкой, уличных тренажеров, игровых комплексов для детей разного возраста, отдельных площадок для скейтбординга, настольного тенниса, сквоша, скалодрома, велодорожек и велопарковок, а также устройство прогулочной площадки для отдыха взрослых. Гостевые стоянки для автотранспорта рассчитаны на 160 машиномест.



Сейчас на 2-й очереди комплекса заканчивается устройство котлована для последующего погружения свай фундамента. Уже выполнена забивка 14 пробных свай и проведены их динамические испытания. Более чем наполовину проведен вынос инженерных сетей за пределы стройплощадки. Ведется доставка основного объема свай для устройства фундамента. Ограждение стройплощадки ЖК «PARUS» установлено в соответствии с согласованным мэрией Северодвинска стройгенпланом для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. Сдача 2-й очереди ЖК «PARUS» запланирована на 4-й квартал 2019 года.



Площадь им. Давида Пашаева по праву считается одним из красивейших архитектурно-планировочных решений города корабелов. С трех сторон ее формируют многоэтажные дома «северодвинской серии», а четвертую часть «круга» в свое время достроить не успели. Успешно реализуемый в настоящее время холдингом «Аквилон-Инвест» проект комплексной застройки данного участка не просто «замкнет круг» в едином архитектурном стиле, но и будет способствовать созданию в Северодвинске прогрессивных форматов современных общественных пространств. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: akviloninvest просмотров: 30

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