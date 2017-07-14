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На ЖК «Шоколад» холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске возводят 5-й этаж

сегодня 10:56
16 0
5-этажный жилой комплекс «Шоколад» расположен в историческом центре Северодвинска на пересечении ул. Индустриальной и ул. Железнодорожной.
 
 
 
 
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На строительной площадке по графику завершают кирпичную кладку стен 4-го этажа по технологии «Теплая керамика». Перекрытия смонтированы на 90%. На 5-м этаже выполнено 30% работ по возведению стен. Ведется устройство перегородок и внутренних стен 3-го этажа – 85%. На 1-2-м этажах полностью установлены окна. Ведется прокладка внутридомовых сетей электроснабжения и сантехнические работы. Осуществляется подготовка к штукатурке стен и поставка лифтового оборудования.
 
Двухподъездный дом общей площадью 5,5 тыс. кв. м оборудован бесшумными лифтами, придомовая территория – вместительным гостевым паркингом. 72 квартиры площадью от 26 до 60 кв. м, спланированы с использованием передовых европейских принципов проектирования внутреннего пространства «Разумные метры». Главное преимущество данной концепции состоит в том, что жилое пространство квартир уже на этапе проектирования учитывает образ жизни и особенности современных горожан, а потому в итоге получается значительно более удобным и функциональным, чем стандартные квартиры. В них нет «невостребованных пространств», поэтому не нужно платить за «лишние» метры. Всего же в «Шоколаде» запроектировано 8 квартир-студий, 16 однокомнатных , 32 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир.
 
Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в жилом комплексе. Через дорогу расположена школа №3, в шаговой доступности – гимназия №8 и два детсада, школы, детские сады, магазины, банки, автобусные остановки - все это находится в шаговой доступности. Во дворе комплекса расположатся детские, игровые площадки, зоны отдыха для детей и взрослых.
 
Сдача ЖК «Шоколад» намечена на 2-й квартал 2018 года.
 
СПРАВКА
 
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон-Инвест» - одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости - создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Холдинг «Аквилон-Инвест» является двукратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015 и 2016 годах. Также компания входит в ТОП-100 Единого реестра застройщиков России.
 
В активе холдинга более 60 построенных объектов различного назначения общей площадью 500 тысяч кв. м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, многофункциональных торгово-развлекательных центров и офисных зданий. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок. Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами «Аквилон-Инвест» являются ведущие финансово-кредитные учреждения - Сбербанк и ВТБ24, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты. 
 
Офис в Санкт-Петербурге:
Московский пр. 102, 1 этаж.
Телефон: (812) 34-11111
 
Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон-Инвест», 6 этаж.
Телефон/факс: (8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru
 
Офис в Северодвинске:
Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца)
Телефон: (8184) 52-00-00
 
 
Автор: akviloninvest
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