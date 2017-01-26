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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

На ЖК «Шоколад» в Северодвинске началась кирпичная кладка стен

Холдинг «Аквилон-Инвест» продолжает строительство жилого комплекса «Шоколад» площадью более 5,5 тыс. кв. м на ул. Железнодорожная в городе корабелов.
5-этажный жилой комплекс «Шоколад» расположен в историческом центре Северодвинска на пересечении ул. Индустриальной и ул. Железнодорожной. Двухподъездный дом оборудован бесшумными лифтами, придомовая территория – вместительным гостевым паркингом.
 
В настоящее время на строительной площадке выполнены работы по выносу сетей, выемке грунта под котлован. Завершено погружение 270 свай для фундамента и устройств бетонного ростверка. На стройплощадке установлен башенный кран. На этой неделе строители приступили к кладке кирпичных стен по технологии «Теплая керамика».
 
ЖК «Шоколад» - это 72 квартиры площадью от 26 до 60 кв. м, спланированные с использованием передовых европейских принципов проектирования внутреннего пространства «Разумные метры». Главное преимущество данной концепции состоит в том, что жилое пространство квартир уже на этапе проектирования учитывает образ жизни и особенности современных горожан, а потому в итоге получается значительно более удобным и функциональным, чем стандартные квартиры. В них нет «невостребованных пространств», поэтому не нужно платить за «лишние» метры. Всего же в «Шоколаде» запроектировано 8 квартир-студий, 16 однокомнатных , 32 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир.
 
Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в жилом комплексе. Через дорогу расположена школа №3, в шаговой доступности – гимназия №8 и два детсада, школы, детские сады, магазины, банки, автобусные остановки - все это находится в шаговой доступности. Во дворе комплекса расположатся детские, игровые площадки, зоны отдыха для детей и взрослых.
 
Сдача ЖК «Шоколад» намечена на 2-й квартал 2018 года.
 
Напомним, что в конце 2016 года холдинг «Аквилон-Инвест» сдал в эксплуатацию свой первый объектов в городе корабелов – 100-квартирный ЖК «Пионер». Сейчас компания продолжает строительство в Северодвинске 3 новых жилых комплексов общей площадью более 60 тыс. кв. м – 900 новых квартир. Кроме того, по итогам открытого аукциона холдинг «Аквилон-Инвест» приобрел право аренды земельного участка на пересечении пр. Победы и ул. Юбилейной. Общая площадь участка 16,6 тыс. кв. м, из них застройка может составлять до 50%. При этом разрешено строительство домов высотой до 11 этажей.


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автор: akviloninvest
просмотров: 57
дата: 26.01.17 | 13:23
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