На базе института открытого образования пройдет семинар для волонтеров

Семинар проводится в рамках реализации региональной программы Архангельской области по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской области, «ТЫ НЕ ОДИН». Мероприятия Программы выполняются с финансовой поддержкой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Обучение проводят специалисты государственного бюджетного образовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»:Арламова Елена Николаевна – педагог-психологцентра; руководитель волонтерской службы Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты»;Назаркина Светлана Ивановна – методист Отделения ранней помощи центра; руководитель клуба общения и творчества Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты».В рамках семинара будут раскрыты основные подходы, методы и приемы, используемые при сопровождении детей с РАС, а также вопросы взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с РАС.Участниками семинара стали представители образовательных организаций и организаций социального обслуживания населения Архангельской области.