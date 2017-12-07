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На базе института открытого образования пройдет семинар для волонтеров

вчера 22:37
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7 декабря на базе Архангельского областного института открытого образования начал работу семинар для волонтеров «Основы сопровождения ребенка с расстройствами аутистического спектра и его семьи».
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Семинар проводится в рамках реализации региональной программы Архангельской области по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской области, «ТЫ НЕ ОДИН». Мероприятия Программы выполняются с финансовой поддержкой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обучение проводят специалисты государственного бюджетного образовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»:
Арламова Елена Николаевна – педагог-психологцентра; руководитель волонтерской службы Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты»;

Назаркина Светлана Ивановна – методист Отделения ранней помощи центра; руководитель клуба общения и творчества Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты».

В рамках семинара будут раскрыты основные подходы, методы и приемы, используемые при сопровождении детей с РАС, а также вопросы взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с РАС.

Участниками семинара стали представители образовательных организаций и организаций социального обслуживания населения Архангельской области.
Автор: aai
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