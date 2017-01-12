Архангельск: Новости компаний

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На базе многофункциональных центров увеличена доля услуг Росреестра

С развитием сети многофункциональных центров на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа в 2016 году увеличилась доля услуг Росреестра, предоставляемых в МФЦ.
В настоящее время на территории Поморья осуществляется прием и выдача документов в 29 офисах МФЦ и на 95 территориально обособленных рабочих местах (далее – ТОСП). В том числе, функционируют офисы МФЦ в городах областного значения, таких как Онега, Котлас, Вельск, Мезень, Коряжма, Шенкурск, Плесецк, Каргополь. Для приема граждан открыто 3 офиса в городе Северодвинск, и 5 офисов в городе Архангельске. На территории Ненецкого автономного округа функционируют офисы  МФЦ в городе Нарьян-Маре и в поселке Искателей, а также для удобства заявителей осуществляется выездной прием в 18 ТОСП.

В 2016 году возросла популярность услуг Росреестра, оказываемых МФЦ. За прошедший год ими воспользовались более 59% от общего количества получателей услуг по кадастровому учету недвижимого имущества,  80% – по предоставлению сведений государственного кадастра недвижимости, 87% – по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 85% - по государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним.

При этом, в 2016 году филиалом Кадастровой палаты достигнут плановый показатель «дорожной карты» по организации предоставления государственных услуг Росреестра, оказываемых в МФЦ (соответствует 80%).

Выполнение показателей дорожной карты - это путь к повышению качества и доступности государственных услуг, в том числе и оказываемых Росреестром.

В целях эффективности функционирования МФЦ, Кадастровой палатой осуществляется мониторинг оказываемых услуг посредством опроса заявителей по основным критериям качества и доступности государственных услуг Росреестра.

Заявители высоко оценили качество оказания услуг Росреестра в многофункциональных центрах. Вежливость и компетентность сотрудников МФЦ, а также комфортность условий в офисах МФЦ была оценена заявителями на 5 баллов по пятибалльной шкале.
 
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 71
дата: 12.01.17 | 17:56
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