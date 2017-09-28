На форум «Поморская HORECA» приглашены эксперты федерального и регионального уровня
сегодня 15:06
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Они представят классификацию звездности отелей и гостиниц, ресторанный этикет, техники работы с клиентом.
Помимо разнообразной программы участникам будет предложена дегустация напитков.
Форум пройдет в Архангельске 10 ноября. Его инициировала и организует Корпорация развития Архангельской области в партнерстве с региональным министерством агропромышленного комплекса и торговли и министерством культуры.
По замыслу организаторов форум должен стать эффективной площадкой для знакомства и прямых переговоров между поставщиками сегмента HORECA, ведущими отельерами и рестораторами региона.
В качестве спикеров дискуссионных площадок приглашены Лилия Биткулова, руководитель ООО «Звезды Отелям», Эксперт государственной системы классификации объектов туриндустрии по классификации гостиниц и иных средств размещения; член Совета по классификации при Министерстве культуры РФ; Светлана Шадрина, генеральный директор ООО «Бизнес-Развитие», консультант по стратегическому менеджменту и маркетингу, к.э.н.; Влад Черножуков, Сооснователь digital-агентства Media One, интернет-маркетолог, программист; Марина Дубенкова, консультант по имиджу, PR, маркетингу и коммуникациям, автор семинаров и мастер-классов; Дмитрий Коробов, профессиональный фотограф - занимается рекламными съемками любого уровня сложности, директор школы робототехники «be_robotics» и владелец бизнеса «Be_Coffee & Tea» (кофе с собой); Евгений Дерягин, управляющий делами АО "КРАО", координатор работы с федеральными и региональными институтами развития, имеет большой опыт в предпринимательстве.
В условиях быстрого развития современного рынка индустрии гостеприимства в Поморье растут требования к качеству обслуживания в хостелах, гостиницах, барах, ресторанах и кафе. Это связано с изменениями в потребительском поведении и увеличением туристического потока, в т. ч. внутрирегионального.
В программе мероприятия уже заявлены: панельная дискуссия «Поморская HORECA: есть ли жизнь в арктических условиях», круглый стол «Классификация звездности отелей и гостиниц: к чему готовится рынку», три семинара на темы: «Как продвинуть HORECA в социальных сетях», «Где и как получить поддержку малому и среднему бизнесу», «Управление лояльностью потребителей» - последний из перечисленных пройдет в форме дискуссии.
Также участникам будут предложены мастер-классы «Ресторанный этикет: азы искусства» (с отработкой практических приемов) и по фотографии в сфере общественного питании, тренинг «Техника работы с клиентом», которые будет сопровождать дегустация напитков
Кроме того, планируется выставка компаний, предлагающих упаковку и аксессуары для общепита; оборудование; программное обеспечение; полиграфию и нанесение надписей; спецодежду.
Регистрация желающих принять участие в мероприятии как в роли просто участника, так и спонсора продолжается здесь:
http://horeca29.ru.
Тел. для справок: +7-960-005-28-36; +7-902-192-85-03. E-mail: mvk@krao29.ru; cen@krao29.ru.