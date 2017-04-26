Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события На конференцию по детскому аутизму зарегистрировалось более 150 человек В ней примут участие сотрудники образовательных, медицинских, социальных учреждений, представители фондов и общественных организаций по работе с детьми с РАС как из Архангельской области, так и из других регионов.



Участники обсудят современные медицинские подходы диагностики детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), а также организации медицинских диагностических маршрутов детей группы риска, в том числе проживающих в отдаленных районах региона. Особо отметят роль некоммерческих организаций в формировании системы комплексного сопровождения лиц с РАС.



С докладом на конференции выступит Сергей Алексеевич Морозов –специалист с мировым именем, много лет занимающийся вопросами диагностики и коррекции расстройств аутистического спектра, кандидат биологических наук, член Экспертного совета по коррекционному и инклюзивному образованию при Комитете по образованию при Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации, председатель первой в России региональной общественной благотворительной организации "Общество помощи аутичным детям "Добро".



Об образовании детей с интеллектуальными нарушениями в сочетании с РАС расскажет участникам мероприятия приглашенный гость, эксперт в области педагогики и психологии, доверенное лицо Президента РФ, директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», Председатель Совета Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности», член экспертного совета по специальному и инклюзивному образованию при Комитете Госдумы по образованию. г. Псков , кандидат педагогических наук, Андрей Царев.



Напомним, в 2016 году Фонд поддержки детей подвел итоги конкурсных отборов инновационных социальных программ субъектов РФ. По его итогам, Архангельская область была выбрана одним из регионов, где будет реализовываться областная программа предусматривающая внедрение эффективных технологий и методов комплексного сопровождения детей с РАС.



Поморье получило финансовую поддержку в размере 16 миллионов рублей на 2017-2018 годы. Кроме того, программу поддержала и Корпорация развития Архангельской области.

Ответственным исполнителем программы, получившей название «Ты не один!», является министерство образования и науки Архангельской области. Планируется, что общий объем финансирования проекта составит более 58 миллионов рублей.



«Аутизм не заболевание, а состояние или расстройство развития, имеющее биологическую природу. Им нельзя заболеть и его нельзя вылечить. Поэтому важно, как можно раньше поставить диагноз, так как это повышает шанс, что ребенок сможет впоследствии адаптироваться к своему состоянию. На конференции обсудят и поделятся лучшими практиками по выявлению и коррекции аутизма, а также расскажут про организацию диагностического маршрута специалисты различных профессиональных сообществ. Очень надеемся, родители и специалисты обсудят самые острые и самые проблемные вопросы в этом направлении», - руководитель Социального кластера Архангельской области Юлия Ковалева.



Ознакомиться с программой конференции и пройти регистрацию можно до 25 апреля на сайте Архангельского областного института открытого образования, пройдя по

Напомним, конференция пройдет в два дня, 26 апреля на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №31, 27 апреля в СГМУ. На мероприятие уже зарегистрировалось более 150 человек.Участники обсудят современные медицинские подходы диагностики детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), а также организации медицинских диагностических маршрутов детей группы риска, в том числе проживающих в отдаленных районах региона. Особо отметят роль некоммерческих организаций в формировании системы комплексного сопровождения лиц с РАС.С докладом на конференции выступит Сергей Алексеевич Морозов –специалист с мировым именем, много лет занимающийся вопросами диагностики и коррекции расстройств аутистического спектра, кандидат биологических наук, член Экспертного совета по коррекционному и инклюзивному образованию при Комитете по образованию при Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации, председатель первой в России региональной общественной благотворительной организации "Общество помощи аутичным детям "Добро".Об образовании детей с интеллектуальными нарушениями в сочетании с РАС расскажет участникам мероприятия приглашенный гость, эксперт в области педагогики и психологии, доверенное лицо Президента РФ, директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», Председатель Совета Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности», член экспертного совета по специальному и инклюзивному образованию при Комитете Госдумы по образованию. г. Псков , кандидат педагогических наук, Андрей Царев.Напомним, в 2016 году Фонд поддержки детей подвел итоги конкурсных отборов инновационных социальных программ субъектов РФ. По его итогам, Архангельская область была выбрана одним из регионов, где будет реализовываться областная программа предусматривающая внедрение эффективных технологий и методов комплексного сопровождения детей с РАС.Поморье получило финансовую поддержку в размере 16 миллионов рублей на 2017-2018 годы. Кроме того, программу поддержала и Корпорация развития Архангельской области.Ответственным исполнителем программы, получившей название «Ты не один!», является министерство образования и науки Архангельской области. Планируется, что общий объем финансирования проекта составит более 58 миллионов рублей.«Аутизм не заболевание, а состояние или расстройство развития, имеющее биологическую природу. Им нельзя заболеть и его нельзя вылечить. Поэтому важно, как можно раньше поставить диагноз, так как это повышает шанс, что ребенок сможет впоследствии адаптироваться к своему состоянию. На конференции обсудят и поделятся лучшими практиками по выявлению и коррекции аутизма, а также расскажут про организацию диагностического маршрута специалисты различных профессиональных сообществ. Очень надеемся, родители и специалисты обсудят самые острые и самые проблемные вопросы в этом направлении», - руководитель Социального кластера Архангельской области Юлия Ковалева.Ознакомиться с программой конференции и пройти регистрацию можно до 25 апреля на сайте Архангельского областного института открытого образования, пройдя по ссылке. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Элеанор Л. просмотров: 40

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