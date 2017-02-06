Архангельск: Новости компаний

Жилой комплекс находится в центре Северодвинска, в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Рядом расположены четыре школы (в том числе одна – непосредственно во дворе), пять детсадов, взрослая, детская и стоматологическая поликлиники, драматический театр. В шаговой доступности – многофункциональные торгово-развлекательные центры, а также парки и скверы.
Сейчас здесь ведутся активные работы по возведению
1-й очереди ЖК «Парус» на 217 квартир. Более 65% из них уже приобретены северодвинцами. На стройплощадке полностью завершен нулевой цикл, выполнена гидро- и теплоизоляция наружных стен подвала, кирпичная кладка стен цокольного этажа. В настоящее время на 1-2-й секциях ведется кладка стен 9-го этажа, на 3-й секции - 5-го этажа. На 50% выполнено устройство перегородок 7-го этажа (1-2 секция), на 20% - 3-го этажа (3 секция). На 2-й очереди комплекса на 50% выполнено устройство котлована для последующего погружения свай фундамента. Напомним, что в конце лета была выполнена забивка 14 пробных свай для динамических испытаний.
По проекту, из общей площади участка в 2,4 га половина отведена под благоустройство прилегающей территории. Предварительные варианты предусматривают озеленение общей площадью 5,2 тыс. кв. м, включая всесезонный сквер с прогулочной дорожкой и фонтаном, универсальный корт для футбола/хоккея, игровые комплексы для детей дошкольного возраста и школьников, отдельные площадки для скейтбординга, настольного тенниса, а также прогулочная площадки для отдыха взрослых. Также отведено место для гостевых стоянок для автотранспорта на 160 машиномест.
Сдача 1-й очереди ЖК «Парус» запланирована на 4-й квартал 2017 года. Вторая очередь включает 4-секционное 12 этажное здание, в котором будет 429 квартир, спроектированных с использованием европейской технологии «Разумные метры».
Площадь им. Давида Пашаева по праву считается одним из красивейших архитектурно-планировочных решений города корабелов. С трех сторон ее формируют многоэтажные дома «северодвинской серии», а четвертую часть «круга» в свое время достроить не успели. Успешно реализуемый в настоящее время холдингом «Аквилон-Инвест» проект комплексного решения застройки данного участка не просто «замкнет круг» в едином архитектурном стиле, но и будет способствовать созданию в Северодвинске новых прогрессивных форматов современных общественных пространств.
Напомним, что в конце 2016 года холдинг «Аквилон-Инвест» сдал в эксплуатацию свой первый объектов в городе корабелов – 100-квартирный ЖК «Пионер». Сейчас компания продолжает строительство в Северодвинске 3 новых жилых комплексов общей площадью более 60 тыс. кв. м – 900 новых квартир. Кроме того, по итогам открытого аукциона холдинг «Аквилон-Инвест» приобрел право аренды земельного участка на пересечении пр. Победы и ул. Юбилейной. Общая площадь участка 16,6 тыс. кв. м, из них застройка может составлять до 50%. При этом разрешено строительство домов высотой до 11 этажей.