Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события На «парусной» стройке холдинга «Аквилон-Инвест» в Северодвинске возводят 9-й этаж Самый масштабный проект холдинга «Аквилон-Инвест» в городе корабелов - это 9-12-ти этажный жилой комплекс «Парус» общей площадью более 43 тысяч кв. метров. Он возводится на площади им. Давида Пашаева.



Сейчас здесь ведутся активные работы по возведению



По проекту, из общей площади участка в 2,4 га половина отведена под благоустройство прилегающей территории. Предварительные варианты предусматривают озеленение общей площадью 5,2 тыс. кв. м, включая всесезонный сквер с прогулочной дорожкой и фонтаном, универсальный корт для футбола/хоккея, игровые комплексы для детей дошкольного возраста и школьников, отдельные площадки для скейтбординга, настольного тенниса, а также прогулочная площадки для отдыха взрослых. Также отведено место для гостевых стоянок для автотранспорта на 160 машиномест.



Сдача 1-й очереди ЖК «Парус» запланирована на 4-й квартал 2017 года. Вторая очередь включает 4-секционное 12 этажное здание, в котором будет 429 квартир, спроектированных с использованием европейской технологии «Разумные метры».



Площадь им. Давида Пашаева по праву считается одним из красивейших архитектурно-планировочных решений города корабелов. С трех сторон ее формируют многоэтажные дома «северодвинской серии», а четвертую часть «круга» в свое время достроить не успели. Успешно реализуемый в настоящее время холдингом «Аквилон-Инвест» проект комплексного решения застройки данного участка не просто «замкнет круг» в едином архитектурном стиле, но и будет способствовать созданию в Северодвинске новых прогрессивных форматов современных общественных пространств.



Напомним, что в конце 2016 года холдинг «Аквилон-Инвест» сдал в эксплуатацию свой первый объектов в городе корабелов – 100-квартирный ЖК «Пионер». Сейчас компания продолжает строительство в Северодвинске 3 новых жилых комплексов общей площадью более 60 тыс. кв. м – 900 новых квартир. Кроме того, по итогам открытого аукциона холдинг «Аквилон-Инвест» приобрел право аренды земельного участка на пересечении пр. Победы и ул. Юбилейной. Общая площадь участка 16,6 тыс. кв. м, из них застройка может составлять до 50%. При этом разрешено строительство домов высотой до 11 этажей. Жилой комплекс находится в центре Северодвинска, в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Рядом расположены четыре школы (в том числе одна – непосредственно во дворе), пять детсадов, взрослая, детская и стоматологическая поликлиники, драматический театр. В шаговой доступности – многофункциональные торгово-развлекательные центры, а также парки и скверы.Сейчас здесь ведутся активные работы по возведению 1-й очереди ЖК «Парус» на 217 квартир. Более 65% из них уже приобретены северодвинцами. На стройплощадке полностью завершен нулевой цикл, выполнена гидро- и теплоизоляция наружных стен подвала, кирпичная кладка стен цокольного этажа. В настоящее время на 1-2-й секциях ведется кладка стен 9-го этажа, на 3-й секции - 5-го этажа. На 50% выполнено устройство перегородок 7-го этажа (1-2 секция), на 20% - 3-го этажа (3 секция). На 2-й очереди комплекса на 50% выполнено устройство котлована для последующего погружения свай фундамента. Напомним, что в конце лета была выполнена забивка 14 пробных свай для динамических испытаний.По проекту, из общей площади участка в 2,4 га половина отведена под благоустройство прилегающей территории. Предварительные варианты предусматривают озеленение общей площадью 5,2 тыс. кв. м, включая всесезонный сквер с прогулочной дорожкой и фонтаном, универсальный корт для футбола/хоккея, игровые комплексы для детей дошкольного возраста и школьников, отдельные площадки для скейтбординга, настольного тенниса, а также прогулочная площадки для отдыха взрослых. Также отведено место для гостевых стоянок для автотранспорта на 160 машиномест.Сдача 1-й очереди ЖК «Парус» запланирована на 4-й квартал 2017 года. Вторая очередь включает 4-секционное 12 этажное здание, в котором будет 429 квартир, спроектированных с использованием европейской технологии «Разумные метры».Площадь им. Давида Пашаева по праву считается одним из красивейших архитектурно-планировочных решений города корабелов. С трех сторон ее формируют многоэтажные дома «северодвинской серии», а четвертую часть «круга» в свое время достроить не успели. Успешно реализуемый в настоящее время холдингом «Аквилон-Инвест» проект комплексного решения застройки данного участка не просто «замкнет круг» в едином архитектурном стиле, но и будет способствовать созданию в Северодвинске новых прогрессивных форматов современных общественных пространств.Напомним, что в конце 2016 года холдинг «Аквилон-Инвест» сдал в эксплуатацию свой первый объектов в городе корабелов – 100-квартирный ЖК «Пионер». Сейчас компания продолжает строительство в Северодвинске 3 новых жилых комплексов общей площадью более 60 тыс. кв. м – 900 новых квартир. Кроме того, по итогам открытого аукциона холдинг «Аквилон-Инвест» приобрел право аренды земельного участка на пересечении пр. Победы и ул. Юбилейной. Общая площадь участка 16,6 тыс. кв. м, из них застройка может составлять до 50%. При этом разрешено строительство домов высотой до 11 этажей. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: akviloninvest просмотров: 38

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