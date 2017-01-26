Архангельск: Новости компаний

В ходе обсуждения предложений по улучшению инвестклимата на территориях региона было замечено, что грядут изменения в Земельном кодексе, а значит, будут меняться и соответствующие регламенты.

Об опыте внедрения муниципального инвестиционного стандарта в муниципалитетах Архангельской области и предложениях по улучшению благоприятного инвестиционного климата в регионе шел разговор на состоявшемся в КРАО заседании проектного офиса.



В нем приняли участие представители Корпорации развития, министерства экономического развития, министерства имущественных отношений, агентства стратегических разработок, САФУ, Фонда имущества и инвестиций и Ассоциации глав МО Архангельской области.



Участникам заседания были представлены результаты внедрения в минувшем году муниципального инвестстандарта (МИС). Список пяти пилотных районов пополнился еще четырьмя МО и география расширится. Каждый из «пилотников» уже имеет в своем активе лучшие практики, которые были представлены и рекомендованы главам муниципальных образований на декабрьском Совете глав МО. Отметим, что этот проект губернатор Игорь Орлов взял под личный контроль.



Практику Устьянского района - тиражировать в другие муниципалитеты



В ходе обсуждения предложений по улучшению инвестклимата на территориях региона было замечено, что грядут изменения в Земельном кодексе, а значит, будут меняться и соответствующие регламенты, в том числе по срокам регистрации прав на земельные участки.



Предложено тиражировать успешную практику Устьянского района, где хорошо организована работа опорного пункта для консультаций местных предпринимателей по различным вопросам. При этом муниципалитетам рекомендовано создавать подобные пункты с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей и представителей регионального бизнес-инкубатора, работающих в режиме удаленных точек АРБИ.



Было отмечено, что администрации муниципалитетов в большинстве своем не имеют так называемых ресурсных карт, из которых потенциальному инвестору было бы видно наличие кадровых, тепло или энерго-ресурсов, наличие полезных ископаемых и т.п. Улучшение инвестклимата в городах и районах, особенно в глубинке области, требует и постоянного повышения квалификации как специалистов муниципалитетов, так и жителей из числа потенциальных предпринимателей. КРАО предложило со своей стороны проводить «десанты» для обучения методологии как стать предпринимателем.



Инвестпривлекательность территории = комфортность проживания населения



Участниками проектного офиса решено рекомендовать муниципалитетам типовую форму инвестиционного раздела на административных интернет-порталах, обсудить и согласовать предлагаемые проектным офисом факторы инвестиционной привлекательности муниципального образования, на базе которых будет сформирована целевая модель инвестпривлекательности региона. Отмечено, что важным фактором, влияющим на инвестпривлекательность территории, является комфортность проживания населения и комфортность ведения бизнеса, методологическая оценка.



Обсуждаемые на проектном офисе предложения и перемены произойдут в контексте 12-ти целевых моделей, озвученных на Госсовете, прошедшем в декабре 2016-го в Ярославле. В Архангельской области уже начата работа по формированию модели инвестиционной привлекательности для муниципальных образований региона и это, как отметила первый заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова, пока первая такая практика в России. Согласно этой модели, критериями оценки эффективности работы муниципалитетов станут такие показатели, как сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», объем привлеченных инвестиций в основной капитал, создание рабочих мест, количество проектов, реализованных совместно с федеральными институтами развития, ряд других.



«На заседании проектного офиса мы еще раз прошлись по всем позициям, составляющим и влияющим на состояние благоприятного инвестиционного климата в районах и городах Архангельской области, на его улучшение. Инвестору – хоть внешнему, хоть внутреннему – нужна объективная картина для полного понимания, насколько ему интересна та или иная территория, какую выгоду и в какие сроки он может получить при реализации своего проекта, открытия нового производства, предоставления новых рабочих мест. Участники проектного офиса намерены и готовы методологически и практически влиять на запущенные процессы по внедрению муниципального инвестиционного стандарта – документа, направленного на инвестпривлекательность региона в целом», - резюмировала Ольга Горелова.

