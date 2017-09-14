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На стройплощадке 2-й очереди ЖК «Парус» в Северодвинске забито более половины свай

сегодня 14:18
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9-12-ти этажный жилой комплекс «Парус» общей площадью более 43 тыс. кв. метров возводится на площади им. Давида Пашаева и является самым масштабным проектом холдинга «Аквилон Инвест» в городе корабелов.
 
 
 
 
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ЖК «Парус» расположен в центре Северодвинска, в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Рядом расположены четыре школы (в том числе одна – непосредственно во дворе), пять детсадов, взрослая, детская и стоматологическая поликлиники, драматический театр. В шаговой доступности – многофункциональные торгово-развлекательные центры, а также парки и скверы.
 
В настоящее время строители завершили возведение коробки 9-12-ти этажного здания 1-й очереди на 217 квартир. Сделаны все внутренние перегородки, устройство кровли выполнено на 60%. Вставлены стеклопакеты практически во все окна, ведется монтаж ограждения – 60%, и остекление балконов – 40%. Заканчивается заливка стяжки полов. Штукатурные работы на 1-2 секции выполнены на 95%, на 3-й секции – на 85%, укладка плитки в местах общего пользования 1-2-секции – 95%, 3-й секции – на 70%. Более чем в половине квартир установлены входные двери. Осуществляется монтаж внутриквартирных систем электроснабжения – 70%, водоснабжения и канализации – 55%. Ведется установка лифтов – 50%. Началась прокладка наружных сетей тепло-, электроснабжения и канализации. Сдача 1-й очереди жилого комплекса запланирована на 4-й квартал 2017 года.
 
Вторая очередь ЖК «Парус» представляет собой 4-секционное 12 этажное здание на 429 квартир, спроектированных с использованием передовых европейских принципов формирования внутреннего пространства «Разумные метры». Сейчас на 2-й очереди комплекса завершается устройство котлована, вынос сетей водопровода и канализации (90%), сетей Ростелекома (25%) за пределы стройплощадки. Ведется погружение основного объема свай для устройства фундамента. Уже забито более 60% свай. Сдача 2-й очереди новостройки запланирована на 4-й квартал 2019 года.
 
ЖК «Парус» будет иметь большой зеленый двор, площадью более 5 тыс. кв. м. Планируется разбивка всесезонного сквера с прогулочными дорожками и посадками елей, каштанов, кленов и сирени, установка универсального корта для футбола/хоккея с круговой беговой дорожкой, уличных тренажеров, игровых комплексов для детей разного возраста, отдельных площадок для скейтбординга, настольного тенниса, сквоша, скалодрома, велодорожек и велопарковок, а также устройство прогулочной площадки для отдыха взрослых. Гостевые стоянки для автотранспорта рассчитаны на 160 машиномест.
 
Площадь им. Давида Пашаева по праву считается одним из красивейших архитектурно-планировочных решений города корабелов. С трех сторон ее формируют  многоэтажные дома «северодвинской серии»,  а четвертую часть «круга» в свое время достроить не успели. Успешно реализуемый в настоящее время холдингом «Аквилон-Инвест» проект комплексной застройки данного участка не просто «замкнет круг» в едином архитектурном стиле, но и  будет способствовать созданию в Северодвинске прогрессивных форматов современных общественных пространств.
Автор: akviloninvest
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На стройплощадке 2-й очереди ЖК «Парус» в Северодвинске забито более половины свай
На стройплощадке 2-й очереди ЖК «Парус» в Северодвинске забито более половины свай
9-12-ти этажный жилой комплекс «Парус» общей площадью более 43 тыс. кв. метров возводится на площади им. Давида Пашаева и является самым масштабным проектом холдинга «Аквилон Инвест» в городе корабелов.
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