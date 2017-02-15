Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события На стройплощадке ЖК «Атмосфера» в Северодвинске бетонируют ростверк фундамента Строительство жилого комплекса «Атмосфера» на ул. Дзержинского на острове Ягры в Северодвинске ведется по графику. Новый жилой комплекс холдинга «Аквилон-Инвест» расположен в микрорайоне с развитой социальной инфраструктурой: в шаговой доступности три детсада, две школы, взрослая и детская поликлиники ФОК и НТЦ «Звездочка».



В настоящее время на стройплощадке ЖК «Атмосфера» полностью выполнены работы по устройству котлована. Забиты все сваи, заканчивается устройство железобетонного ростверка. Его заливка сделана на 90%, гидроизоляция выполнена на 2/3. На площадку завезена половина фундаментных блоков, установлен башенный кран.



Проект придомовой территории сформирован на основе технологии «Двор свободный от машин». Здесь на площади 5,8 тыс. кв. м предусмотрен не только подземный паркинг, но и экологичные гостевые парковки, покрытие которых выполняется из решетчатых плит. Во дворе будет размещен большой многофункциональный игровой комплекс для детей разных возрастов, а также спортивная площадка с кортом для хоккея и футбола.



В настоящее время в соответствии с проектной декларацией общая площадь здания составляет 11,8 тыс. кв. м. В нем спроектировано 165 квартир. Что касается вопроса о высотности дома, то он решается в соответствии с действующим законодательством на основании документов, направленных в администрацию МО «Город Северодвинск».









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