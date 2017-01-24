наверх
Новости Архангельска
24 января, вторник 11:47
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

На стройплощадке ЖК «Атмосфера» в Северодвинске завершена забивка свай

На стройке полностью выполнены работы по устройству котлована. Забиты все сваи, заканчивается создание железобетонного ростверка.
ЖК «Атмосфера», строительство которого на ул. Дзержинского на о. Ягры в Северодвинске осуществляет холдинг «Аквилон-Инвест» расположен в микрорайоне с развитой социальной инфраструктурой: в шаговой доступности три детсада, две школы, взрослая и детская поликлиники ФОК и НТЦ «Звездочка».
 
В настоящее время на стройплощадке ЖК «Атмосфера» полностью выполнены работы по устройству котлована. Забиты все сваи, заканчивается устройство железобетонного ростверка. Его заливка сделана на 90%, гидроизоляция выполнена на 2/3. На площадку завезена половина фундаментных блоков, установлен башенный кран. 
                                                                                                           
Проект придомовой территории сформирован на основе технологии «Двор свободный от машин». Здесь на площади 5,8 тыс. кв. м предусмотрен не только подземный паркинг, но и экологичные гостевые парковки, покрытие которых выполняется из решетчатых плит. Во дворе будет размещен большой многофункциональный игровой комплекс для детей разных возрастов, а также спортивная площадка с кортом для хоккея и футбола.
 
В соответствии с проектной декларацией общая площадь здания составляет 11,8 тыс. кв. м. В нем спроектировано 165 квартир. Что касается вопроса о высотности дома, то он решается в соответствии с действующим законодательством на основании документов, направленных в администрацию МО «Город Северодвинск».
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: akviloninvest
просмотров: 28
дата: 24.01.17 | 11:03
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080