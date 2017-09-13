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На стройплощадке ЖК «NORDICA» в Северодвинске установлен необычный забор

вчера 16:47
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В настоящее время на стройплощадке холдинга «Аквилон Инвест» завершена установка ограждения, заканчивается устройство подъездных путей. Выполнена забивка пробных свай для динамических испытаний грунтов.
 
 
 
 
 
 
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ЖК «NORDICA» расположен на ул. Победы в тихом уютном зеленом районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. В непосредственной близости расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета», в шаговой доступности – школа №28, детсад №8 «Лесная сказка», социально-реабилитационный центр для детей «Солнышко», почтовое отделение, несколько магазинов.
 
- Мы рассматриваем вариант покупки двухкомнатной квартиры. В принципе, по цене очень приемлемо. Нравится планировка дома и месторасположение очень удобное, - рассказала северодвинка Евгения Бондарь.

Всего в жилом комплексе с использованием передовых принципов планировки «Разумные метры» спроектировано 396 квартир, от студий до классических трехкомнатных. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, ширина балконов – 1,8 м. Все пространство квартир продумана для мелочей: учтено расположение мебели, направление открывания дверей, места для размещения выключателей. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ», когда квартира уже готова для проживания.  Предусмотрено размещение в квартире собственной сауны.
 
- Очень хорошие планировки, интересные и удобные, - поделилась северодвинка Александра Яркунова. – «Аквилон Инвест» уже хорошо зарекомендовал себя как хороший застройщик в Северодвинске. Мы хотим квартиру именно в новом доме. А поскольку покупаем ее на стадии начала строительства, то сделали выбор в пользу надежной, проверенной компании.
 
В ЖК NORDICA предусмотрены: автоматизированный тепловой пункт, незадымляемые лестничные клетки и лифты импортного производства грузоподъемностью 1000 и 450 кг. Энергосберегающие технологии позволяют достичь существенной экономии по коммунальным платежам. Что касается благоустройства территории площадью более 1,5 га, то оно будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всем мире. Внутренняя территория между корпусами устроена по принципу «Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный дизайн с искусственно созданными «холмами», которые формируют особый стиль, большое количество озеленения. Будет установлена спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы двух типов для детей разных возрастов, с безопасным покрытием основания, проложены велодорожки и сделана велопарковка, а также площадки для барбекю. На наземных автостоянках по периметру участка предусмотрено 167 машиномест.
 
- Покупать квартиру на стадии начала строительства все-таки выгоднее – начальное предложение всегда дешевле, - говорит руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест»Егор Федоров. – Тем более что впервые в Северодвинске холдинг «Аквилон Инвест» предлагает в новом жилом комплексе сочетание таких параметров как скандинавская архитектура, европейский комфорт, квартиры на любой вкус, традиционное финское качество и благоустройство по мировым стандартам.
 
Впервые в регионе проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
Жилой комплекс площадью 18 тыс. кв. м состоит из двух корпусов: трехподъездного 11-ти этажного и двухподъездного 9-ти этажного. Из окон квартир открывается живописный вид на озеро Новое. Стены зданий планируется выполнить по технологии «Теплая керамика» из кирпича белого, темно-красного и темно-серого цветов, с контрастным колористическим решением уличных и дворовых фасадов. Композиционным акцентом домов являются большие по площади плоскости витражей лестничных клеток, освещенные в темное время. Вход в подъезды сделан с уровня земли, без лишних ступеней, с учетом требований для маломобильных групп населения, предусмотрены большие холлы и колясочные.
 
Администрация Северодвинска выдала холдингу разрешение на строительство ЖК NORDICA. Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области в своем заключении подтвердила соответствие застройщика и проектной декларации требования Федерального закона №214 «О долевом строительстве». Всем, кто приобретет квартиры в ЖК NORDICA, холдинг «Аквилон Инвест» предоставляет беспроцентную рассрочку до конца строительства с первым взносом всего 10%. Сдать в эксплуатацию ЖК NORDICA планируется в 2020 году.
Автор: akviloninvest
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