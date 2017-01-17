Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события На стройплощадке ЖК «Шоколад» в Северодвинске бетонируют ростверк фундамента Строительство пятиэтажного жилого комплекса «Шоколад» площадью более 5,5 тыс. кв. метров на ул. Железнодорожная в Северодвинске ведется в соответствии с графиком.



ЖК «Шоколад» - это 72 квартиры площадью от 26 до 60 кв. м, спланированные с использованием передовых европейских принципов проектирования внутреннего пространства «Разумные метры». Главное преимущество данной концепции состоит в том, что жилое пространство квартир уже на этапе проектирования учитывает образ жизни и особенности современных горожан, а потому в итоге получается значительно более удобным и функциональным, чем стандартные квартиры. В них нет «невостребованных пространств», поэтому не нужно платить за «лишние» метры. Всего же в «Шоколаде» запроектировано 8 квартир-студий, 16 однокомнатных , 32 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир.



Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в жилом комплексе. Через дорогу расположена школа №3, в шаговой доступности – гимназия №8 и два детсада, школы, детские сады, магазины, банки, автобусные остановки - все это находится в шаговой доступности. Во дворе комплекса расположатся детские, игровые площадки, зоны отдыха для детей и взрослых.



В настоящее время на строительной площадке выполнены работы по выносу сетей, выемке грунта под котлован. Завершено погружение 270 свай для фундамента. На 75% выполнены опалубочные работы, на 85% - устройство подбетонки и на 60% - арматурных каркасов ростверка, которые забетонированы на 40%. На стройплощадке установлен башенный кран.



Сдача ЖК «Шоколад» намечена на 2-й квартал 2018 года.



Напомним, что в конце 2016 года холдинг «Аквилон-Инвест» сдал в эксплуатацию свой первый объектов в городе корабелов – 100-квартирный Жилой комплекс «Шоколад» расположен в историческом центре Северодвинска на пересечении ул. Индустриальной и ул. Железнодорожной. Двухподъездный дом оборудован бесшумными лифтами, придомовая территория – вместительным гостевым паркингом.ЖК «Шоколад» - это 72 квартиры площадью от 26 до 60 кв. м, спланированные с использованием передовых европейских принципов проектирования внутреннего пространства «Разумные метры». Главное преимущество данной концепции состоит в том, что жилое пространство квартир уже на этапе проектирования учитывает образ жизни и особенности современных горожан, а потому в итоге получается значительно более удобным и функциональным, чем стандартные квартиры. В них нет «невостребованных пространств», поэтому не нужно платить за «лишние» метры. Всего же в «Шоколаде» запроектировано 8 квартир-студий, 16 однокомнатных , 32 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир.Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в жилом комплексе. Через дорогу расположена школа №3, в шаговой доступности – гимназия №8 и два детсада, школы, детские сады, магазины, банки, автобусные остановки - все это находится в шаговой доступности. Во дворе комплекса расположатся детские, игровые площадки, зоны отдыха для детей и взрослых.В настоящее время на строительной площадке выполнены работы по выносу сетей, выемке грунта под котлован. Завершено погружение 270 свай для фундамента. На 75% выполнены опалубочные работы, на 85% - устройство подбетонки и на 60% - арматурных каркасов ростверка, которые забетонированы на 40%. На стройплощадке установлен башенный кран.Сдача ЖК «Шоколад» намечена на 2-й квартал 2018 года.Напомним, что в конце 2016 года холдинг «Аквилон-Инвест» сдал в эксплуатацию свой первый объектов в городе корабелов – 100-квартирный ЖК «Пионер». Сейчас компания продолжает строительство в Северодвинске 3 новых жилых комплексов общей площадью более 60 тыс. кв. м – 900 новых квартир. Кроме того, по итогам открытого аукциона холдинг «Аквилон-Инвест» приобрел право аренды земельного участка на пересечении пр. Победы и ул. Юбилейной. Общая площадь участка 16,6 тыс. кв. м, из них застройка может составлять до 50%. При этом разрешено строительство домов высотой до 11 этажей. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: akviloninvest просмотров: 98

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