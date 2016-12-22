Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события На территории Архангельской области выявлены нарушения на землях сельхозназначения За 11 месяцев 2016 года Управлением Росреестра проведено более 247 мероприятий в рамках государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения По результатам надзорных мероприятий установлено 84 нарушения требований земельного законодательства, в отношении нарушителей возбуждено 57 дел об административных правонарушениях, 37 нарушителей привлечены к административной ответственности в виде штрафа.



Наибольшее количество мероприятий на землях сельхозназначения проведено в Вельском, Устьянском, Приморском, Котласском, Холмогорском районах Архангельской области.

Нарушения требований земельного законодательства чаще всего выражались в нецелевом использовании земельного участка, а именно в размещении на земельных участках, предназначенных для сельскохозяйственного производства, строений, подпадающих под признаки жилой застройки (домов), а также строений, не предназначенных для сельскохозяйственного производства (бань, гаражей для автотранспорта, беседок для отдыха и других объектов).



Напоминаем правообладателям земельных участков о том, что согласно действующему законодательству конкретное назначение сельскохозяйственных земельных участков и, соответственно, возможность ведения на них того или иного вида деятельности и строительства сопутствующих объектов или полный запрет на строительство определяется категорий земельного участка и видом его разрешённого использования.



На земельных участках, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения, могут размещаться производственные и иные объекты, в том числе здания, строения, сооружения, используемые в процессе сельскохозяйственного производства. Это могут быть и объекты, имеющие вспомогательное значение, но предназначенные для обеспечения необходимого режима функционирования сельскохозяйственного производства.



Действующее законодательство не предусматривает возможности предоставления земель сельскохозяйственного назначения для строительства объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством без изменения категории земельного участка, следовательно, возведение или строительство иных зданий, строений, сооружений (домов, бань, гаражей, беседок и других объектов) на земельных участках с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного использования» не допускается.



Таким образом, лица, допустившие использование земельных участков не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, по требованию госземинспекторов обязаны в течение полугода устранить допущенные нарушения. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: 29rosreestr просмотров: 68

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