наверх
Новости Архангельска
22 декабря, четверг 16:28
$61.64
64.61
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

На территории Архангельской области выявлены нарушения на землях сельхозназначения

За 11 месяцев 2016 года Управлением Росреестра проведено более 247 мероприятий в рамках государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения
По результатам надзорных мероприятий установлено 84 нарушения требований земельного законодательства, в отношении нарушителей возбуждено 57 дел об административных правонарушениях, 37 нарушителей привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Наибольшее количество мероприятий на землях сельхозназначения проведено в Вельском, Устьянском, Приморском, Котласском, Холмогорском районах Архангельской области.
Нарушения требований земельного законодательства чаще всего выражались в нецелевом использовании земельного участка, а именно в размещении на земельных участках, предназначенных для сельскохозяйственного производства, строений, подпадающих под признаки жилой застройки (домов), а также строений, не предназначенных для сельскохозяйственного производства (бань, гаражей для автотранспорта, беседок для отдыха и других объектов).

Напоминаем правообладателям земельных участков о том, что согласно действующему законодательству конкретное назначение сельскохозяйственных земельных участков и, соответственно, возможность ведения на них того или иного вида деятельности и строительства сопутствующих объектов или полный запрет на строительство определяется категорий земельного участка и видом его разрешённого использования.

На земельных участках, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения, могут размещаться производственные и иные объекты, в том числе здания, строения, сооружения, используемые в процессе сельскохозяйственного производства. Это могут быть и объекты, имеющие вспомогательное значение, но предназначенные для обеспечения необходимого режима функционирования сельскохозяйственного производства.

Действующее законодательство не предусматривает возможности предоставления земель сельскохозяйственного назначения для строительства объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством без изменения категории земельного участка, следовательно, возведение или строительство иных зданий, строений, сооружений (домов, бань, гаражей, беседок и других объектов) на земельных участках с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного использования» не допускается.

Таким образом, лица, допустившие использование земельных участков не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, по требованию госземинспекторов обязаны в течение полугода устранить допущенные нарушения.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: 29rosreestr
просмотров: 68
дата: 22.12.16 | 11:11
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2016 News29.ru все права защищены