Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события На улице Гайдара завершаются работы по обустройству новой жилой стройплощадки Современный жилой комплекс площадью 10,2 тысяч кв. метров под условным названием «Зеленый квартал-2» будет возведен холдингом «Аквилон-Инвест» на месте расселенного аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1. Напомним, администрация Архангельска 15 декабря выдала разрешение № RU 29-15-12-2016-216 на строительство нового жилого дома на ул. Гайдара. Комплекс будет находиться в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа №11, два детских сада «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника №1 и стоматологическая поликлиника №1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани».



12 этажное здание будет строиться из керамического кирпича с использованием энергосберегающей технологии «Теплая керамика». В нем предусмотрена 141 квартира (двухкомнатных – 95, трехкомнатных – 46), спроектированных по передовой концепции «Разумные метры». Все квартиры сдаются с «белой» отделкой, включающей штукатурку и шпаклевку стен под покраску/поклейку обоев, выравнивание (заделка рустов) и шпаклевку потолка, выполнение стяжки пола, коллекторную разводку отопления, с установкой радиаторов со встроенными терморегуляторами, счетчиков горячей и холодной воды, монтаж окон и балконных дверей с двухкамерными стеклопакетами, остекление на балконах и лоджиях, прокладка электропроводки по квартире с установкой розеток и выключателей, счетчиков электроснабжения, установка розеток для телефона, Интернета, ТВ антенны, монтаж металлической входной двери.



60% территории земельного участка площадью 3 160 кв. м отводится под благоустройство. Проектом предусматривается установка детской и спортивной площадок с безопасным покрытием из песчано-гравийной смеси и зоны для отдыха с малыми архитектурными формами, устройство стоянок для легкового автотранспорта. Проезды и стоянки асфальтируются, а тротуары вдоль проездов выполняются из мелкоразмерной самофиксирующейся плитки. Контейнеры для бытовых отходов устанавливаются на огражденной площадке с твердым покрытием.



Напомним, что по городской программе развития застроенных территорий холдинг «Аквилон-Инвест» расселил 14 домов, предоставив жилье около 200 горожанам. При этом на двух участках уже построены новые здания площадью более 50 тыс. кв. м. Еще по трем участкам ведутся работы по проектированию многоквартирных домов общей площадью более 60 тыс. кв. м. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: akviloninvest просмотров: 32

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