Архангельск: Новости компаний

Напомним, что летом прошлого года Министерство культуры Архангельской области согласовало проектную документацию и выдало разрешение на проведение строительных работ по реставрации с приспособлением для современного использования дома Ивановой-Плотникова

В настоящее время подрядная организация холдинга «Аквилон-Инвест» завершила погружение свай и устройство бетонного ростверка фундамента воссоздаваемого объекта культурного наследия. На 80% выполнены работы по установке перекрытий подвала и сооружению в нем несущих колонн. В ближайшее время строители приступят к кирпичной кладке стен фасада здания.



Напомним, что построенное в первой половине 19 века здание на набережной Северной Двины, 60/61 после пожара в 2000 году оказалось брошенным. К 2010 году дом имел более 88% износа, и был руинирован. Фактически памятник был утрачен.



- В начале 2000-х годов уже были проведены историко-культурные экспертизы, заключения которых были вынесены на научно-методический совет федерального Министерства культуры. На нем было рекомендовано исключить данное здание из реестра объектов историко-культурного наследия, - отметил представитель инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Виталий Охремчук. - То, что его сейчас удается воссоздать, можно оценить как положительный момент в сохранении архитектурных памятников Архангельска. Мы неоднократно проверяли этот объект, проверку всех документов проводило и федеральное Министерство культуры. Нарушений законодательства не выявлено .



По действующему генплану Архангельска участок, ограниченный набережной – пр. Троицкий - ул. Серафимовича – ул. Володарского был предназначен под строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса. При этом необходимо отметить, что границы охранных зон объектов культурного наследия были утверждены правительством Архангельской области только в конце 2014 года, когда ТРК «Европарк» уже был введен в эксплуатацию. Чтобы сохранить памятник холдинг «Аквилон-Инвест» предложил органично вписать проект воссоздания облика дома Плотникова и Ивановой в новое здание. В итоге совместными усилиями инвестора, архитекторов и проектировщиков, городских и областных властей было найдено компромиссное решение по воссозданию дома.



- Проект строительства ТРК «Европарк» прошел государственную экспертизу, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон-Инвест» Алексей Попков. – Понимая свою ответственность за сохранение исторического облика города, мы приняли решение не выводить объект из реестра памятников, а инвестировать средства в восстановление фасада здания. Были проведены все предусмотренные законом процедуры, включая археологические изыскания.

Проект, выполненный под руководством Владимира Титова, предусматривает не просто воссоздание первоначального облика памятника архитектуры со всеми его особенностями в решении фасадов (которые много раз перестраивались разными владельцами и, по сути, не имели какого-то определенного единого стиля), но и его интеграцию в современные условия городской среды XXI века. Был учтен опыт Санкт-Петербурга, - в частности, воссоздания фасада здания Литовского рынка на Крюковом канале при строительстве новой сцены Мариинского театра.



- Воссоздание дома Ивановой-Плотникова органично вписывается в архитектурно-планировочное решение по застройке данной территории вдоль Северной Двины, - отметил известный санкт-петербургский архитектор Михаил Мамошин. - Дело в том, что эта часть города у реки между ул. Поморская и ул. Пинежская (в настоящее время ул. Серафимовича) носила название не «Набережная», а Торговая улица. Таким образом, сейчас, с учетом восстановления здания Макаровских бань, и новой застройки, возрождается историческое функциональное значение этой части Архангельска.



В итоге проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Будет выполнено восстановление главного, южного фасада также части боковых фасадов участвующих в формировании фронта застройки и представляющих наибольшую историческую ценность. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения предусматривают, что часть объема, встраиваемая в ТРК «Европарк» выполняется остекленными перегородками внутри торгового зала 1-го этажа, с показом конфигурации планировки дома. Фасадное покрытие ТРК «Европарк» в узлах сопряжения с кирпичными стенами дома делается с зеркальной тонировкой для отражения воссоздаваемых объемов. Стены здания со стороны набережной Северной Двины воссоздаются из керамического красного кирпича на известково-цементном растворе со всеми элементами декора в полном объеме. Цоколь облицовывается белым камнем. Цветовые решения запланированы созвучными расположенным рядом зданиям подворья Иоанно-Богословского Сурского монастыря и общественных бань Я. Е. Макарова. Окна, включая мансардные и слуховые, выполняются деревянными, с сохранением исторической расстекловки. Двери предлагается изготовить из массива, филенчатыми, аналогичными существовавшим. В качестве кровельного покрытия применяется металл с покраской в колер.



Завершить работы планируется к концу 2017 года. Сейчас совместно с группой компаний «Регион» холдинг «Аквилон-Инвест» разрабатывает концепцию использования пространства воссозданного памятника.