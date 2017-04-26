Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события

На воссоздаваемом доме Ивановой-Плотникова завершается кладка стен 2-го этажа

Инвестором первого подобного проекта в столице Поморья выступил холдинг «Аквилон Инвест». Завершить работы планируется к концу 2017 года.
Напомним, что в прошлом году Министерство культуры Архангельской области согласовало  проектную документацию и выдало разрешение на проведение строительных работ по реставрации с приспособлением для современного использования дома Ивановой-Плотникова. 
 
В настоящее время подрядная организация, имеющая лицензию на проведение строительно-реставрационных работ, завершила погружение свай и устройство бетонного ростверка фундамента воссоздаваемого объекта культурного наследия. Закончены работы по установке перекрытий подвала и сооружению в нем несущих колонн. Сейчас завершается устройство монолитного каркаса и ведется кирпичная кладка 2-го этажа, которая выполнена более чем на 75%.

Построенное в первой половине 19-го века здание на набережной Северной Двины, 60/61 после пожара в 2000 году оказалось брошенным. К 2010 году дом имел более 88% износа, и был руинирован. Фактически памятник был утрачен. Еще в начале 2000-х годов были проведены историко-культурные экспертизы, заключения которых были вынесены на научно-методический совет федерального Министерства культуры. На нем было рекомендовано исключить данное здание из реестра объектов историко-культурного наследия.
 
– Понимая свою ответственность за сохранение исторического облика города, мы приняли решение не выводить объект из реестра памятников, а инвестировать средства в восстановление фасада здания. Были проведены все предусмотренные законом процедуры, включая археологические изыскания, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
 
Участок, ограниченный набережной – пр. Троицкий - ул. Серафимовича – ул. Володарского был предназначен под строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса. При этом необходимо отметить, что границы охранных зон объектов культурного наследия были утверждены правительством Архангельской области только в конце 2014 года, когда ТРК «Европарк» уже был введен в эксплуатацию. Чтобы сохранить памятник холдинг «Аквилон Инвест» предложил органично вписать проект воссоздания облика дома Плотникова и Ивановой в новое здание. В итоге совместными усилиями инвестора, архитекторов и проектировщиков, городских и областных властей было найдено компромиссное решение по воссозданию дома. Проверку всех документов проводило федеральное Министерство культуры.
 
Проект, выполненный под руководством Владимира Титова, предусматривает не просто воссоздание первоначального облика памятника архитектуры со всеми его особенностями в решении фасадов (которые много раз перестраивались разными владельцами и, по сути, не имели какого-то определенного единого стиля), но и его интеграцию в современные условия городской среды XXI века. Был учтен опыт Санкт-Петербурга, - в частности, воссоздания фасада здания Литовского рынка на Крюковом канале при строительстве новой сцены Мариинского театра. В итоге проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Завершить работы планируется к концу 2017 года.

Сейчас совместно с группой компаний «Регион» холдинг «Аквилон Инвест» разрабатывает концепцию использования пространства воссозданного памятника.
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автор: akviloninvest
просмотров: 41
дата: 26.04.17 | 19:08
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