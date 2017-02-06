Архангельск: Новости компаний

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На всех основных железнодорожных вокзалах digital-ситиформат

В 2017 году ещё один важный шаг в реализации концепции развития современных рекламоносителей.
В 2017 году ещё один важный шаг в реализации концепции развития современных рекламоносителей. На всех основных железнодорожных вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга и крупнейших городов России в ближайшее время установят digital-ситиформат, реклама на железнодорожном вокзале.

Конструкция представляет собой LED-экран с высоким разрешением и контрастностью изображения, автоматической регулировкой яркости в зависимости от внешнего освещения и большим размером рекламного поля.

Отметим первый цифровой суперсайт в Москве установили в 2015 году, положив начало крупных уличных digital-форматов. Сейчас запустили первый digital-носитель стандартного формата 1,2х1,8 метра в indoor-реклама.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: mediavoice
просмотров: 41
дата: 06.02.17 | 12:55
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