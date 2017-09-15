На жилом комплексе «Зеленый квартал» в Архангельске завершаются фундаментные работы
сегодня 19:13
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Только до 17 сентября при покупке во 2-й очереди ЖК «Зеленый квартал» евро 3-комнатной квартиры площадью 72,75 кв. м действует эксклюзивная скидка от холдинга «Аквилон Инвест».
Жилой комплекс
«Зеленый квартал-2» возводится холдингом «Аквилон Инвест» из кирпича с использованием энергосберегающей технологии «Теплая керамика» на месте расселенного за счет застройщика аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1.
В настоящее время на стройплощадке завершено погружение 454 свай. Строители завершают бетонирование ростверка фундамента. На площадке установлен башенный кран, заканчивается устройство рельсовых путей.
Квартиры в ЖК «Зеленый квартал» спроектированы по передовой концепции «Разумные метры». Все они сдаются с «белой» отделкой, включающей штукатурку и шпаклевку стен под покраску/поклейку обоев, выравнивание (заделка рустов) и шпаклевку потолка, выполнение стяжки пола, коллекторную разводку отопления, с установкой радиаторов со встроенными терморегуляторами, счетчиков горячей и холодной воды, монтаж окон и балконных дверей с двухкамерными стеклопакетами, остекление на балконах и лоджиях, прокладка электропроводки по квартире с установкой розеток и выключателей, счетчиков электроснабжения, установка розеток для телефона, Интернета, ТВ антенны, монтаж металлической входной двери.
60% территории земельного участка площадью более 3 тыс. м отводится под благоустройство. Проектом предусматривается установка детской и спортивной площадок с безопасным покрытием из песчано-гравийной смеси и зоны для отдыха с малыми архитектурными формами, устройство стоянок для легкового автотранспорта. Проезды и стоянки асфальтируются, а тротуары вдоль проездов выполняются из мелкоразмерной самофиксирующейся плитки. Контейнеры для бытовых отходов устанавливаются на огражденной площадке с твердым покрытием.
ЖК «Зеленый квартал-2» расположен в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа №11, два детских сада «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника №1 и стоматологическая поликлиника №1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани».
Напомним, что летом холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию 1-ю очередь ЖК «Зеленый квартал» площадью почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир с подземным паркингом. Застройка данной локации продолжается. В ближайшей перспективе на четной стороне пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодская предполагается строительство еще одного 9-12 этажного дома.