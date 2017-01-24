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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

На жилом комплексе «Зеленый квартал» в центре Архангельска завершают последний этаж

Общестроительные работы на объекте, возводимом холдингом «Аквилон-Инвест», выполнены на 95 процентов. Сдача жилого комплекса запланирована на второй квартал 2017 года.
Новый жилой комплекс «Зеленый квартал» переменной высотности в 9-14 этажей находится в центре города Архангельска на пересечении ул. Вологодская и пр. Новгородский, в тихом зеленом районе вдали от городского шума и большого потока людей. Комплекс будет находиться в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа №11, два детских сада «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника №1 и стоматологическая поликлиника №1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани».
 
В настоящее время завершена кладка стен 9-этажной части, здесь на две трети завершена кровля. Заканчивается работа по кладке стен последнего этажа 14-этажной секции. Смонтировано уже 50% окон (на 9-этажной части остекление завершено), ведутся работы по монтажу остекления балконов. На 2-9 этаже полностью сделаны, межквартирные перегородки, на 11-12 этажах они сделаны более чем наполовину. На 70% выполнена штукатурка стен, на 60% - разводка внутриквартирных электросетей. Ведется монтаж внутридомовых систем отопления, водоснабжения и канализации. На 40% установлены перегородки в подземном паркинге. Закончена прокладка наружных сетей водоснабжения, ливневой канализации и дренажа.
 
Придомовая территория ЖК «Зеленый квартал» спланирована исходя из концепции «Двор без машин». На ней расположатся детские, игровые площадки, зоны отдыха, как для детей, так и для взрослых, велопарковка. Любители активного отдыха по достоинству оценят спортивную площадку, которая сможет быть полезной во все времена года: летом - это зеленое футбольное поле, а зимой - каток для любителей коньков и хоккея. 
 
Сдача жилого комплекса общей площадью почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир запланирована на 2-й квартал 2017 года. Застройка данного квартала будет продолжена. На месте расселенного аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1 планируется возведение ЖК «Зеленый квартал-2» площадью более 10 тыс. кв. м, а в ближайшей перспективе на четной стороне пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодская предполагается строительство еще одного дома 9-12 этажного дома.
 
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автор: akviloninvest
просмотров: 8
дата: 24.01.17 | 10:02
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