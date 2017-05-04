Архангельск: Новости компаний

Во время пожара начальник отделения Почты России Елена Мартюшева, проявив решительность и смелость, спасла от стихии денежные средства, документы, печати и другое имущество организации.
Понимая, какую острую необходимость испытывают жители пострадавшего поселка в почтовой связи, Елена Ильясовна организовала временный пункт обслуживания клиентов в собственной квартире. Именно здесь граждане могут отправить или получить письма и документы, денежные переводы и посылки.
Руководством Иркутского филиала Почты России принято решение поощрить Елену Мартюшеву за проявленную смелось и готовность действовать в интересах людей даже в чрезвычайной ситуации.
Вопрос постоянного размещения почтового отделения будет решаться во взаимодействии с муниципальными органами власти.
Елене Ильясовне 51 год, из них 25 лет она работает на Почте России.