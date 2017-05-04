Архангельск: Новости компаний

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Начальник почтового отделения спасла документы от пожара

28 апреля в посёлке Бубновка Иркутской области произошел пожар, уничтоживший две трети жилых домов и объекты социальной инфраструктуры, в том числе здание, в котором располагалось почтовое отделение 666711.
Во время пожара начальник отделения Почты России Елена Мартюшева, проявив решительность и смелость, спасла от стихии денежные средства, документы, печати и другое имущество организации.

Понимая, какую острую необходимость испытывают жители пострадавшего поселка в почтовой связи, Елена Ильясовна организовала временный пункт обслуживания клиентов в собственной квартире. Именно здесь граждане могут отправить или получить письма и документы, денежные переводы и посылки.

Руководством Иркутского филиала Почты России принято решение поощрить Елену Мартюшеву за проявленную смелось и готовность действовать в интересах людей даже в чрезвычайной ситуации.

Вопрос постоянного размещения почтового отделения будет решаться во взаимодействии с муниципальными органами власти.

Елене Ильясовне 51 год, из них 25 лет она работает на Почте России.
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автор: postarh
просмотров: 18
дата: 04.05.17 | 09:47
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