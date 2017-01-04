Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Накануне Нового года сотни архангельских дольщиков получили ключи от новых квартир В минувшем году в Архангельске и Северодвинске строились десятки новых домов. Новогодним подарком для нескольких сотен северян стали ключи от квартир в сданных жилых комплексах. Все объекты введены в эксплуатацию в декабре. Минувший год стал поистине прорывным в плане строительства коммерческого жилья в двух крупнейших городах региона — Архангельске и Северодвинске. При том, что город корабелов в разы увеличил число объектов жилищного строительства, приблизившись по количественным показателям к столице Поморья.



Десятки новых жилых объектов появились на карте новостроек в 2016 году. О темпах строительства в двух городах и количестве возводимых объектов можно судить, ознакомившись с результатами финального фотомониторинга стройплощадок Архангельска и Северодвинска, осуществленного сотрудниками портала Новострой29.ру накануне Нового года.



Что касается сданных в эксплуатацию жилых комплексов, то декабрь — традиционно «урожайный» месяц для застройщиков. Так, в Северодвинске введены в строй жилые комплексы «Пионер», «Лесной», «Акварель», закончена стройка на улице Победы, 8 (1 очередь), завершено возведение дома на Советской, принял своих жильцов и «Your House». В Архангельске ключи от новых квартир получили дольщики 1-й и 2-й очереди жилого комплекса «Аврора», участники строительства ЖК «Ломоносовский» и северяне, вложившие средства в возведение «Резиденции».



Январь - время отдыха, подведения итогов и построение планов на будущее. Уже через несколько недель маховик строительной индустрии вновь придет в движение, а это значит кого-то ждет долгожданное новоселье...





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