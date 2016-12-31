Архангельск: Новости компаний

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Накануне Рождества юные северяне смогут посетить выставочные залы за 25 рублей

5 января в Государственном музейном объединении пройдет культурная акция «Накануне Рождества», где устанавливаются специальные праздничные цены.
Стоимость входного билета в Музей изобразительных искусств: 
• Дошкольники–15 руб. (от 5 до 7 лет) 
• Школьники – 25 руб. 
• Пенсионеры – 30 руб. 
• Взрослые – 70 руб. 
Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.

Стоимость входного билета в Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова: 
• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет) 
• Школьники – 25 руб. 
• Пенсионеры – 30 руб. 
• Взрослые – 70 руб. 
Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.

Стоимость входного билета в Старинный особняк на Набережной: 
• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет) 
• Школьники – 25 руб. 
• Пенсионеры – 30 руб. 
• Взрослые – 100 руб. 
Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.

Стоимость входного билета в экспозицию «Русское искусство XVIII – XX вв.» и выставку «Архангельские козули. Избранное» 
• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет) 
• Школьники – 25 руб. 
• Пенсионеры – 30 руб. 
• Взрослые – 70 руб. 
Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.

Стоимость входного билета в Выставочный зал Усадебного дома Е.К. Плотниковой: 
• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет) 
• Школьники – 25 руб. 
• Пенсионеры – 30 руб. 
• Взрослые – 50 руб. 
Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Марина М.
просмотров: 116
дата: 31.12.16 | 15:10
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