Архангельск: Новости компаний

5 января в Государственном музейном объединении пройдет культурная акция «Накануне Рождества», где устанавливаются специальные праздничные цены.

Стоимость входного билета в Музей изобразительных искусств:

• Дошкольники–15 руб. (от 5 до 7 лет)

• Школьники – 25 руб.

• Пенсионеры – 30 руб.

• Взрослые – 70 руб.

Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.



Стоимость входного билета в Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова:

• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет)

• Школьники – 25 руб.

• Пенсионеры – 30 руб.

• Взрослые – 70 руб.

Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.



Стоимость входного билета в Старинный особняк на Набережной:

• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет)

• Школьники – 25 руб.

• Пенсионеры – 30 руб.

• Взрослые – 100 руб.

Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.



Стоимость входного билета в экспозицию «Русское искусство XVIII – XX вв.» и выставку «Архангельские козули. Избранное»

• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет)

• Школьники – 25 руб.

• Пенсионеры – 30 руб.

• Взрослые – 70 руб.

Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.



Стоимость входного билета в Выставочный зал Усадебного дома Е.К. Плотниковой:

• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет)

• Школьники – 25 руб.

• Пенсионеры – 30 руб.

• Взрослые – 50 руб.

Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.