Архангельск: Новости компаний

Стоимость входного билета в Музей изобразительных искусств:
• Дошкольники–15 руб. (от 5 до 7 лет)
• Школьники – 25 руб.
• Пенсионеры – 30 руб.
• Взрослые – 70 руб.
Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.
Стоимость входного билета в Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова:
• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет)
• Школьники – 25 руб.
• Пенсионеры – 30 руб.
• Взрослые – 70 руб.
Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.
Стоимость входного билета в Старинный особняк на Набережной:
• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет)
• Школьники – 25 руб.
• Пенсионеры – 30 руб.
• Взрослые – 100 руб.
Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.
Стоимость входного билета в экспозицию «Русское искусство XVIII – XX вв.» и выставку «Архангельские козули. Избранное»
• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет)
• Школьники – 25 руб.
• Пенсионеры – 30 руб.
• Взрослые – 70 руб.
Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.
Стоимость входного билета в Выставочный зал Усадебного дома Е.К. Плотниковой:
• Дошкольники – 15 руб. (от 5 до 7 лет)
• Школьники – 25 руб.
• Пенсионеры – 30 руб.
• Взрослые – 50 руб.
Экскурсионное обслуживание в рамках заявленной программы проводится бесплатно.