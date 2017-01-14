Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Новинка: коллекция «Сити-лайн» от фабрики дверей «Darianо» Минимализм и эстетика – вот основные черты новой коллекции межкомнатных дверей «Сити-лайн» от фабрики «Darianо». Модельному ряду присуще простота и минимум выразительных средств. При его создании мы использовали природные и промышленные материалы. В основу легли простейшие геометрические формы и прямые линии, также мы допускаем легкий изгиб профиля, прекрасно дополняющего коллекцию. В цветовой гамме преобладает белый, бежевый, серый и темные тона. А отблеск хромированного профиля и цвет естественной древесины дополняют палитру. Коллекция «Сити-лайн» представлена в двух покрытиях: Шпонированные двери в цветах: шоколад, дуб коньяк, ясень бланко, ясень карамель, красное дерево; Для эмалевых дверей выбраны самые популярные на сегодняшний день цвета: белый, слоновая кость и шиншилла. Модельный ряд: 1. Лайн-1 - один горизонтальный металлический профиль;

2. Лайн-2 - один вертикальный металлический профиль;

3. Лайн-3 - четыре металлических профиля;

4. Лайн-4 – один J-образный металлический профиль. *Профили представлены в следующих цветах: хром/хром матовый, золото/золото матовое.

*Модельный ряд представлен только глухими моделями. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Dariano29.ru просмотров: 71

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