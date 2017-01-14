Архангельск: Новости компаний

В основу легли простейшие геометрические формы и прямые линии, также мы допускаем легкий изгиб профиля, прекрасно дополняющего коллекцию.
В цветовой гамме преобладает белый, бежевый, серый и темные тона. А отблеск хромированного профиля и цвет естественной древесины дополняют палитру.
Коллекция «Сити-лайн» представлена в двух покрытиях:
Шпонированные двери в цветах: шоколад, дуб коньяк, ясень бланко, ясень карамель, красное дерево;
Для эмалевых дверей выбраны самые популярные на сегодняшний день цвета: белый, слоновая кость и шиншилла.
Модельный ряд:
1. Лайн-1 - один горизонтальный металлический профиль;
2. Лайн-2 - один вертикальный металлический профиль;
3. Лайн-3 - четыре металлических профиля;
4. Лайн-4 – один J-образный металлический профиль.
*Профили представлены в следующих цветах: хром/хром матовый, золото/золото матовое.
*Модельный ряд представлен только глухими моделями.