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Архангельск: Новости компаний

     

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Новинка: коллекция «Сити-лайн» от фабрики дверей «Darianо»

Минимализм и эстетика – вот основные черты новой коллекции межкомнатных дверей «Сити-лайн» от фабрики «Darianо». Модельному ряду присуще простота и минимум выразительных средств. При его создании мы использовали природные и промышленные материалы.

В основу легли простейшие геометрические формы и прямые линии, также мы допускаем легкий изгиб профиля, прекрасно дополняющего коллекцию.

В цветовой гамме преобладает белый, бежевый, серый и темные тона. А отблеск хромированного профиля и  цвет естественной древесины дополняют палитру.

Коллекция «Сити-лайн» представлена в двух покрытиях:

Шпонированные двери в цветах: шоколад, дуб коньяк, ясень бланко, ясень карамель, красное дерево;

Для эмалевых дверей выбраны самые популярные на сегодняшний день цвета: белый, слоновая кость и шиншилла.

Модельный ряд:

1. Лайн-1 - один горизонтальный металлический профиль;
2. Лайн-2 - один вертикальный металлический профиль;
3. Лайн-3 - четыре  металлических профиля;
4. Лайн-4 – один J-образный металлический профиль.

*Профили представлены в следующих цветах: хром/хром матовый, золото/золото матовое.
*Модельный ряд представлен только глухими моделями.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Dariano29.ru
просмотров: 71
дата: 14.01.17 | 13:00
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