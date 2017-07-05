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Новодвинцы обсудили повышение качества жизни в городе

вчера 23:36
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В городском клубе «Анастасия» состоялся семинар-дискуссия для представителей инициативных групп и общественных организаций Новодвинска.
 
 
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Организатором обучающего мероприятия выступил архангельский центр социальных технологий «Гарант».

Определить индивидуальные потребности участников для повышения качества жизни, выявить активных горожан, заинтересованных в реализации проектов, для развития города и  дальнейшего обучения в Центре «Гарант» - это основные задачи семинара.

Поделиться своими мыслями о качестве жизни в Новодвинске и его повышении собралось двадцать новодвинцев с активной жизненной позицией. Среди пришедших горожан  - представители администрации, образования, здравоохранения, культуры, молодёжной политики, предпринимательства и, конечно же, общественники.  

Модераторы встречи - Аусма Пасторе (Латвия), независимый эксперт НКО, автор обучающих программ и материалов, тренер семинаров и курсов, эксперт по развитию городских и сельских территорий и Марина Михайлова, директор Архангельского Центра социальных технологий «Гарант».

Присутствие заграничной гостьи в Новодвинске было не случайным. Она не только рассказала о методике оценки качества жизни, разработанной и успешно опробованной в Латвии в небольших городах и сельских территориях, но и предложили новодвинцам применить её в установлении проблемных точек развития нашего города. К сведению, данная методика  основывается на восьми сферах жизни: физическое благополучие, эмоциональное благополучие, межличностные отношения, материальное благополучие, самоопределение, развитие личности, социальная интеграция и права.

Следуя рекомендациям ведущих встречи новодвинцами были выявлены несколько проблемных областей, в числе которых здравоохранение, благоустройство города, защита детей от Интернета, качество еды и продуктов питания. Отметим, что выявление проблем - это лишь первый этап. Следующим станет оказание помощи нашим активистам в решении этих проблем. Возможные пути выхода из сложившихся затруднительных ситуаций по улучшению качества жизни Новодвинска наши горожане обсудят в рамках трёхдневного семинара, который пройдёт осенью в Архангельске.
Автор: novadmin
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