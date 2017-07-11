Новодвинцы одобрили дизайн-проекты благоустройства аллеи и дворовых территорий

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на сайте администрации города проводилось общественное обсуждение по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, и определению перечня мероприятий по её благоустройству. Большинство проголосовавших новодвинцев (93%) выбрали аллею по улице 50-летия Октября (от ул. Фронтовых бригад до Площади Ленина).

- Общий объем средств, предусмотренных на благоустройство аллеи, составляет порядка 3 миллионов 200 тысяч рублей, - рассказала ведущий специалист отдела инфраструктурного развития администрации Новодвинска Марина Аббакумова. - В пределах данных средств будут выполнены мероприятия по обустройству тротуарной дорожки, замене старого ограждения на новое, установке новых скамеек и урн.

Одно из главных требований реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» - открытость и доступность информации, а также активное участие жителей Новодвинска в обсуждении подготовительных этапов благоустройства города. Сейчас у новодвинцев есть возможность ознакомиться с дизайн-проектами аллеи и дворовых территорий. Они размещены в разделе «Комфортная городская среда». Кроме того, 11 июля специалист отдела инфраструктурного развития администрации Новодвинска Марина Аббакумова предложила ознакомиться с дизайн-проектом общественной территории новодвинцам, прогуливавшимся в аллее. Отметим, что горожане заинтересовано изучали проект и, что немало важно, все отнеслись положительно к предстоящим изменениям городской аллеи.

- Я посмотрела проект и он мне понравился, хороший, - прокомментировала житель Новодвинска Нина Петрова. - Давно уже пора обновить эту аллею. Она не современная, старая, а после благоустройства уверена, что она будет уютной.

- Хорошо, что здесь будет новое ограждение, - отметил житель Новодвинска Алексей Барашнин. - Для людей преклонного возраста скамейки новые будут, а для маленьких ребят можно где будет безопасно побегать и погулять. Мы тут с детьми каждый день гуляем.

- Проект современный и мне он понравился, - дала оценку житель Новодвинска Ирина Арестова. - Очень порадовали современные и изящные скамеечки и то, что снесут старый забор. Это станет хорошим подарком к юбилею города.

Аналогичный опрос, а также знакомство с дизайн-проектами Марина Аббакумова провела и во дворах, которые подлежат благоустройству в 2017 году. Это дворовая территория дома 45, корп. 1 по ул. Двинской и дворовая территория, ограниченная домами № 1, № 1, корп. 1 по ул. Советов и № 2 корп. 1 по ул. Уборевича. Жители этих районов тоже одобрили дизайн-проекты и с нетерпением ждут начала работ.