Новодвинцы открыли лыжный сезон

Все участники были разделены на пять возрастных групп, раздельно мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки. Дистанции - 1,1 км, 3 км и 5 км свободным стилем.



- При проведении этих гонок впервые в Новодвинске использовалась электронная система хронометража, которая позволяет получить итоговые протоколы сразу после финиша, а также смотреть онлайн-трансляцию результатов спортсменов на специализированном ресурсе сети «Интернет», - рассказал начальник управления по работе со средствами массовой информации, молодежной политике и спорту Алексей Кузнецов. - Мы планируем использовать данную систему при проведении на городских трассах индивидуальных гонок.



В возрастной категории 2006 г.р. и младше среди новодвинцев лучшие результаты на открытие сезона показали Тимур Ульянов (2 место), Иван Захаров (3 место), Анастасия Краснова (3 место).



У спортсменов 1999-2002 г.р. отличились – Кристина Матвейчук (1 место), Максим Харин (2 место), Вера Чудакова (3 место).



Среди взрослых лыжников (1977-1998 г.р.) победителями стали Илья Кузнецов и Олеся Адамец. Евгений Чудаков финишировал третьим в возрастном забеге 1976 г.р. и старше.



Организаторы выражают благодарность генеральному директору АО "Архангельский ЦБК" Дмитрию Игоревичу Зылеву за помощь в проведении спортивного события.

В городском парке отдыха на берегу реки Северная Двина состоялось открытие зимнего спортивного сезона 2017-2018 по лыжным гонкам. Первый новодвинский старт собрал 113 лыжников. Среди них не только спортсмены Новодвинска, но и гости из Архангельска, Северодвинска, Холмогорского и Приморского районов.