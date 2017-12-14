Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.12.17
988
13.12.17
960
12.12.17
817
13.12.17
674
13.12.17
660
13.12.17
651
13.12.17
647
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
На заметку | Главные новости

Новодвинцы открыли лыжный сезон

сегодня 11:32
22 0
В городском парке отдыха на берегу реки Северная Двина состоялось открытие зимнего спортивного сезона 2017-2018 по лыжным гонкам
 >

В городском парке отдыха на берегу реки Северная Двина состоялось открытие зимнего спортивного сезона 2017-2018 по лыжным гонкам. Первый новодвинский старт собрал 113 лыжников. Среди них не только спортсмены Новодвинска, но и гости из Архангельска, Северодвинска, Холмогорского и Приморского районов.

Все участники были разделены на пять возрастных групп, раздельно мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки. Дистанции - 1,1 км, 3 км и 5 км свободным стилем.

- При проведении этих гонок впервые в Новодвинске использовалась электронная система хронометража, которая позволяет получить итоговые протоколы сразу после финиша, а также смотреть онлайн-трансляцию результатов спортсменов на специализированном ресурсе сети «Интернет», - рассказал начальник управления по работе со средствами массовой информации, молодежной политике и спорту Алексей Кузнецов. - Мы планируем использовать данную систему при проведении на городских трассах индивидуальных гонок.

В возрастной категории 2006 г.р. и младше среди новодвинцев лучшие результаты на открытие сезона показали Тимур Ульянов (2 место), Иван Захаров (3 место), Анастасия Краснова (3 место).

У спортсменов 1999-2002 г.р. отличились – Кристина Матвейчук (1 место), Максим Харин (2 место), Вера Чудакова (3 место).

Среди взрослых лыжников (1977-1998 г.р.) победителями стали Илья Кузнецов и Олеся Адамец. Евгений Чудаков финишировал третьим в возрастном забеге 1976 г.р. и старше.

Организаторы выражают благодарность генеральному директору АО "Архангельский ЦБК" Дмитрию Игоревичу Зылеву за помощь в проведении спортивного события.
Автор: novadmin
22 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
О дешевой рыбе архангелогородцы могут забыть? «Дисму» теснят «Магнит» и «Пятерочка»
На заметку | Новости раздела
 
Выбрать или изменить способ доставки пенсии можно онлайн на сайте ПФР
Выбрать или изменить способ доставки пенсии можно онлайн на сайте ПФР
В Архангельской области проживает более 413 тысяч пенсионеров, являющихся получателями пенсий по линии ПФР.
сегодня 11:34
22
 
Что ждет кадастровую палату в 2018 году
Что ждет кадастровую палату в 2018 году
С Нового года Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приступит к выполнению новых функций.
сегодня 11:33
20
 
В Москве соберутся представители патриотических объединений со всей страны
В Москве соберутся представители патриотических объединений со всей страны
С 14 по 17 декабря в столице состоится Всероссийское совещание руководителей патриотических молодежных и детских объединений.
сегодня 11:32
19
 
Новодвинцы открыли лыжный сезон
Новодвинцы открыли лыжный сезон
В городском парке отдыха на берегу реки Северная Двина состоялось открытие зимнего спортивного сезона 2017-2018 по лыжным гонкам
сегодня 11:32
23
 
За 2017 год задержано более 100 граждан за попытку передачи запрещенных предметов
За 2017 год задержано более 100 граждан за попытку передачи запрещенных предметов
Накануне 25-летия со дня образования отделов безопасности УИС сотрудники исправительной колонии №7 рассказали о том, как пресекают попытки передачи запрещенных предметов на режимную территорию.
сегодня 11:32
24
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080