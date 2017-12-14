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На заметку | Главные новости

Новодвинцы почтили память погибших на Северном Кавказе

сегодня 11:31
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11 декабря 2017 года исполнилось 23 года с того дня, как российские войска были введены в Чеченскую республику
 
 
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В этот день началась Первая чеченская кампания, которая за полтора года унесла жизни более 5 тысяч российских солдат, еще более 500 ребят пропали без вести, более 16 тысяч были ранены. К сожалению, на этом военные действия в Чечне не закончились. Вслед за Первой началась Вторая чеченская, которая стала еще более продолжительной и кровопролитной.

В этот день по инициативе Новодвинского городского отделения Архангельской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» у мемориала погибшим в локальных конфликтах жителям города Новодвинска прошла акция памяти.

Отдать дань уважения погибшим и еще раз сказать «спасибо» женщинам, которые вырастили настоящих патриотов, способных искренне любить свое Отечество, пришли ветераны боевых действий, глава муниципального образования «Город Новодвинск» Сергей Фёдорович Андреев, председатель Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» шестого созыва Андрей Игоревич Коротков, представители общественных организаций, учащиеся школ, молодежь и жители города.

По традиции открыл акцию памяти ветеран войны в Афганистане Виктор Дмитриевский. Со словами скорби выступили представитель Новодвинского отделения «Боевое братство» Юрий Сутормин и глава муниципального образования «Город Новодвинск». Сергей Андреев в своей речи поблагодарил ветеранские организации за работу в рамках патриотического воспитания и вручил благодарность новодвинскому отделению РСВА.

Почетный караул у мемориала погибшим в локальных конфликтах несли учащиеся школы №2, с которыми были проведены отдельные занятия.

Митинг памяти завершился минутой молчания с последующим возложением цветов.
Автор: novadmin
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