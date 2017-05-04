Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Новодвинская молодёжь отметила первомай добрыми делами 1 мая представители молодёжных организаций Новодвинска открыли "Весеннюю неделю добра" и провели субботник у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1 мая у Мемориала в честь погибших в годы Великой Отечественной войны в Новодвинске состоялся субботник, организованный молодёжным центром Новодвинска.



На уборку территории за памятниками у вечного огня пришли ребята из добровольческого отряда «Андромеда», городской молодежной экологической организации «О2», Совета молодёжи АЦБК и неравнодушные горожане.



- Очень хорошо поработали, провели этот праздничный день с пользой, - отметил председатель молодёжного совета Архангельского ЦБК Вадим Воротынский. - Вместе с активной молодёжью убрали мусор с территории за памятником. Скоро вся страна и Новодвинск будут отмечать славный праздник Победы, к этому дню город должен преобразиться.



В этот же день волонтёры «Андромеды» открыли неделю добра, устроив на Комсомольской площади акцию под названием «Добродень».



Для детей было организованно несколько станций на которых они могли нарисовать рисунок на асфальте, написать доброе пожелание городу, поиграть в боулинг и многое другое. Главная цель акции - это делать как можно больше добрых дел. А самым активным ребята дарили приятные подарки.



- Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция, - рассказала руководитель новодвинского молодёжного центра Дарина Пеньевская. - Целью мероприятия является продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества от самых глобальных до мелких.



Молодёжный центр Новодвинска выражает благодарность новодвинскому отделению партии «Единая Россия» за помощь в организации праздника и предоставление подарков для детей. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: novadmin просмотров: 17

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