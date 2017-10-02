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Новодвинские дошколята разыграли комплекты медалей детского турнира по флорболу

вчера 23:48
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В Новодвинске на базе школы №4 прошли увлекательные игры детского турнира по флорболу «Новодвинская клюшка - 2017».
 
 
 
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Это традиционные состязания, проводимые для воспитанников детсадов и первоклассников.

- Это уже третий турнир по счёту, - отметил один из основателей детского турнира «Новодвинская клюшка», председатель городского совета отцов Василий Суворов. - Соревнования проводятся при поддержке Архангельского ЦБК, Архангельского фанерного завода, местной общественной организации «Совет по развитию физической культуры и спорта в г. Новодвинске» и нашего партнёра - официального представителя фирм «Unihoc» и «Zone» в России, который предоставил подарки для номинантов. Также благодаря нашему участию в проекте «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» удалось закончить изготовление флорбольных бортов для проведения этого турнира.

Первыми детский турнир открыли дошколята. В этом году за звание сильнейшей команды боролись пять коллективов - представителей детских садов № 12, 18, 19 и 26. Отметим, что дошкольное образовательное учреждение № 26 выставило два состава юных флорболистов, которые в финале и разыграли комплект наград высшей пробы.

В ходе двухдневных флорбольных баталий обладателями бронзовых медалей стали ребята из детского сада № 12 «Солнышко». Серебро у воспитанников детского сада № 26 «Чебурашка» корпус 1. Чемпионы - ребята из второго корпуса 26-го детского сада.

Лучшим вратарём турнира признан Матвей Сазонов (д/с №26 к.2), лучший защитник - Ирина Гусева (д/с №12), лучший нападающий - Матвей Загайнов (д/с №26 к.1).

Спортсменам детских садов №18 «Лесовичок» и №19 «Цветик-семицветик» вручены дипломы «За волю к победе».

- Сегодня в турнире участвовало очень много способных ребят, которым не то чтобы желательно, а даже надо заниматься флорболом, у них есть все шансы стать хорошими, настоящими спортсменами - прокомментировал Василий Суворов. - Огромное спасибо педагогам детских садов и родителям, которые провели эти выходные дни вместе с нами. Очень хочется надеяться, что наши дети ещё не один раз встретятся на флорбольных площадках.

В предстоящие выходные на спортивной площадке четвёртой школы, в рамках детского турнира по флорболу «Новодвинская клюшка - 2017», организаторы спортивного мероприятия определят самую сильную, быструю и метку флорбольную команду среди первоклассников Новодвинска.

Автор: novadmin
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