Архангельск: Новости компаний

В ЛДПР всегда с особым трепетом относились к развитию спорта и молодежи, поэтому новодвинские партийцы с радостью откликнулись на просьбу помочь недавно образованному спортивному клубу старейшей из школ города бумажников.

– К нам обратились представители школьного спортклуба «Sportix» с просьбой помочь в приобретении информационного стенда, – говорит заместитель руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов, курирующий Новодвинск по партийной линии, Сергей Пивков. – Мы не могли оставить без внимания эту просьбу. Более того, совместно с руководством спортклуба мы решили не просто вручить подарок, а сделать это как-нибудь оригинально. Тогда и родилась идея провести дружескую встречу по баскетболу между командой новодвинского отделения ЛДПР и старшеклассниками. В итоге мы отлично и с пользой для здоровья провели время, зарядились положительной энергией и настроением, а уже после игры вручили спортклубу стенд и другие подарки, – резюмировал депутат Пивков.



Стоит отметить, что депутаты и активисты новодвинского отделения ЛДПР всегда стараются помогать организациям и учреждениям города, несущим большую социальную нагрузку. Особое внимание молодежи, ветеранам и другим наиболее уязвимым категориям граждан.



– Когда Президент Путин объявил о необходимости создания школьных спортивных клубов, то многие наши образовательные учреждения уже были к этому готовы, – отмечает руководитель фракции ЛДПР в новодвинском горсовете Кирилл Алескеров. – Мы также приняли активное участие в открытии школьных спортклубов «Медведь» и «Лидер», что на базе восьмой и третьей школ соответственно. Мы и дальше намерены помогать развитию спорта и молодежи в городе, причем делаем это не только в виде материальной или другой помощи, но и личной пропагандой здорового образа жизни – наша команда ЛДПР и ее отдельные представители стали уже постоянными участниками множества спортивных событий города. В ЛДПР всегда особым трепетом относились к развитию спорта и молодежи, так будет и дальше.

