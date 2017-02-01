Архангельск: Новости компаний

В игре приняло участие 5 команд с 1 и 2 курса ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум».
В актовом зале Новодвинского индустриального техникума представители молодежного центра и волонтерского отряд «Андромеда» провели для студентов деловую игру «Универсальный студент». Так ребята отметили главный праздник учащейся молодежи – День студента.
В общей сложности в игре участововало порядка 40 студентов. Главная цель игры – рассказать ребятам обо всех профессиях, которым обучают в Новодвинском техникуме, обратить их внимание на то, что каждая профессия интересна, важна и нужна.
Задания деловой игры прошли в форме сдачи экзаменов с шуточными зачетками и билетами, которые позволили участникам узнать множество интересных фактов, а также попробовать выявить у себя качества и умения, необходимые профессионалам разных специальностей.
В заключение игры команды подготовили презентации своих профессий и поделились ими друг с другом, после чего участники получили заслуженные призы, ну а главным подарком стало дружное чаепитие.