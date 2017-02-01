Архангельск: Новости компаний

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Новодвинские таланты прославились за минуту

На сцене Дворца Культуры города бумажников прошёл конкурс талантов «Минута славы». На суд жюри и зрителей на протяжении четырёх часов были показаны более 40 номеров.
На конкурсе были представлены практически все жанры искусства: живопись, музыка, танец, литература.

Участниками конкурса стали как отдельные исполнители, так и творческие коллективы. По возрасту выступающих разделили на следующие категории: 3-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, от 18 лет и старше. В каждой категории были определены победители первой, второй, и третьей степени.

В состав жюри вошли: начальник отдела по связям со СМИ администрации МО «Город Новодвинск» Нина Стадульская, главный библиотекарь Центра правовой информации городской центральной библиотеки Валентина Завьялова и учитель музыки школы №3 Новодвинска Ирина Евдокимова.

В итоге среди самых младших участников диплом третьей степени получил детский сад №18 «Лесовичок», диплом второй степени – коллектив «Жемчужинка» детского сада №24, первой степени - детский коллектив «Русский перепляс» детсада №13 с композицией «Весну звали», руководители - Екатерина Курдюкова и Лариса Кошелева

Между 7-10-летними конкурсантами первые места по возрастанию разыграли: трио Софья Шмакова, Диана Кузилова и Олеся Мезенева с танцевально-гимнастической постановкой «Кошечки»; танцевально-спортивный клуб «Надежда», руководители – Денис Чигридов и Илона Баканова; детская школа искусств, Юлия Шадчнева и Никита Агафонов с музыкальной композицией «Человек собаке друг», руководитель – Людмила Агафонова.

Среди выступающих 11-14 летнего возраста третье место занял Феликс Кучиц, который выступал со стихами собственного сочинения; диплом второй степени был вручён группе «Балери» Детской школы искусств, руководитель Камиль Сулейманов, с танцевальной композицией «По дороге домой» и победителем стал танцевальный коллектив Детского дома интерната с музыкально-танцевальной композицией под песню «Старый клён».

В возрастной категории 15-18 лет третье место занял дуэт вокального коллектива «Доминанта» ДДТ с песней «Кукушка», второе - танцевальный коллектив «Калейдоскоп» ДДИ, первое - хореографический коллектив «Вдохновение» ДЮЦ, руководитель - Ирина Воротынская.

Среди самых взрослых участников диплом третьей степени получил педагогический коллектив детского сада №13 с танцевальной композицией «Ночной полёт», диплом второй степени – танцевальная композиция работников первого корпуса детского сада №14, диплом первой степени – представители второго корпуса детсада №14. Гран-при у танцевальной группы ансамбля «Северянка».

Зрители также смогли проголосовать за понравившегося участника. По результатам голосования приза зрительских симпатий был удостоен детский коллектив «Русский перепляс» детсада №13.
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автор: Нина С.
просмотров: 38
дата: 01.02.17 | 14:08
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