Архангельск: Новости компаний

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Новодвинские ветераны-афганцы провели общегородскую акцию памяти погибших бойцов

В День памяти о россиянах, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, представители новодвинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана организовали акцию памяти.
15 февраля текущего года исполняется 28 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана. Указом Президента РФ эта дата объявлена Днём памяти о россиянах, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества. Новодвинское отделение Российского союза ветеранов Афганистана организовало сегодня акцию памяти около городского мемориала павшим в военных конфликтах.

На торжественном мероприятии присутствовали ветераны «горячих точек», учащиеся образовательных организаций Новодвинска, представители АО «Архангельский ЦБК», администрации МО «Город Новодвинск» и неравнодушные горожане.

Открывая акцию памяти, к собравшимся обратился руководитель местного объединения Союза ветеранов Афганистана Виктор Дмитриевский. В своём выступлении он обратил внимание на важность хранить и передавать память о всех войнах, в которых геройски воевали и погибали наши бойцы, гордиться их подвигами.

Глава МО «Город Новодвинск» Сергей Андреев в торжественной речи отметил, что юное поколение необходимо воспитывать в ключе преданности своей стране, готовности к защите Родины от любых напастей. Большую роль в этом деле играет новодвинское отделение «афганцев», объединившее под своим крылом ветеранов всех военных конфликтов новейшей истории России.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу погибшим в военных конфликтах. Среди почтивших память были вице-мэр по социальной политике администрации города Ольга Бечина, представитель военно–учётного отдела администрации Людмила Дмитриева, секретарь Новодвинского местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Русаков, депутат Городского Совета Евгений Каменев, советник генерального директора АО «Архангельский ЦБК» Владимир Белоглазов.

Почётную обязанность нести караул у обелиска погибшим воинам взяли на себя кадеты МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».
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автор: Нина С.
просмотров: 21
дата: 18.02.17 | 16:48
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