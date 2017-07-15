Новодвинские выпускники сдали ЕГЭ

В 2017 году в Новодвинске единый государственный экзамен сдавало 235 выпускников 11 классов и 3 выпускника 12 класса вечернего отделения.Русский язык и математику успешно сдали все одиннадцатиклассники и два двенадцатиклассника. Один выпускник 12 класса не прошел ГИА по математике. Возможность пересдачи будет предоставлена в сентябре текущего года.По сравнению с предыдущим годом средний балл по обязательным предметам увеличился с 68 до 72 по русскому языку и с 40 до 42 по математике профильного уровня. Выпускница 6 школы и выпускник гимназии показали максимальные результаты в 100 баллов по русскому языку.Самыми востребованными предметами по выбору были обществознание (135 чел.), физика (82 чел.), история (71 чел.). Такие предметы по выбору как география, литература, иностранные языки оказались под силу всем выпускникам. Выпускница 3 школы набрала 100 баллов по литературе.По остальным предметам по выбору, к сожалению, есть выпускники, которые не смогли преодолеть минимальный порог: обществознание - 7 человек; химия - 7 человек; биология - 7 человек; история - 5 человек; физика - 2 человека; информатика и ИКТ - 1 человек.Следует отметить, что средний балл по литературе увеличился с 41 до 59, по обществознанию - с 54 до 58, по физике - с 49 до 50, по информатике и ИКТ - с 50 до 51.