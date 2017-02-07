Архангельск: Новости компаний

Новодвинское городское отделение «Российский Союз ветеранов Афганистана» было образовано 31 января 2007 года.

4 февраля в зале "Этансель" Дворца культуры ветеранов в торжественной обстановке поздравили множество гостей, друзей, коллег и сослуживцев.Активисты-общественники занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения, поддержкой ветеранов боевых действий, помощью инвалидам и семьям погибших, а также увековечиванию памяти тех, кто сражался в горячих точках.Все годы существования бессменным руководителем и идейным вдохновителем Союза выступает председатель правления Местной общественной организации «Новодвинское городское отделение Архангельской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Дмитриевский.В этот праздничный торжественный день в адрес Виктора Александровича и членов организации прозвучало много слов признательности и благодарности за проводимую "афганцами" работу.Были отмечены помощники ветеранско-"афганского" движения в Новодвинске. Благодарность за поддержку общественного движения от имени первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франца Адамовича Клинцевича была вручена генеральному директору АО "АЦБК" Дмитрию Зылёву.Слова благодарности были выражены администрации МО "Город Новодвинск", Архангельском фанерному заводу и многим гражданам, переживающим за дела Новодвинского отделения РСВА.Орден за слуги перед Родиной и Отечеством от имени Российского Союза ветеранов Афганистана на основании решения центрального правления РСВА был вручён Лире Михайловне Тимчак.Медаль за заслуги перед Родиной и Отечеством от имени РСВА вручена председателю регионального отделения ООО ветеранов внутренних войск МВД по Архангельской области генерал-майору Анатолию Перевозчикову.Медаль за Отвагу и Мужество вручена активисту Новодвинского РСВА Евгению Балканову.Медаль за помощь и содействие ветеранскому движению от Новодвинского РСВА вручена ветерану войны в Афганистане Ивану Кузнецову и главному инженеру АО "АЦБК" Виктору Житнухину. Благодарностью от Новодвинского РСВА за активную общественную работу по отстаиванию прав ветеранов, допризывную подготовку и патриотическое воспитание молодёжи, проведение памятных мероприятий отмечены Иван Завикторин, Александр Кукушкин, Алексей Масалов, Илья Матов, Иван Пярьков, Сергей Синюков, Анна Воробьёва, Татьяна Малетина, Татьяна Самылова, Оксана Пестова.Прозвучали слова поздравления и от присутствующего на торжественном мероприятии заместителя руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области Ивана Дементьева.- Примите поздравления по случаю первого значимого юбилея, - сказал Иван Александрович. - Российский Союз ветеранов Афганистана - одна из самых активных и эффективных общественых организаций. Благодарю ветеранов за значимый благородный труд и выражаю признательность за передачу молодёжи знаний и опыта.Именные часы губернатора Архангельской области Игоря Орлова были вручены руководителю Новодвинского РСВА Виктору Дмитриевскому.Благодарственным письмом за подписью губернатора Архангельской области были отмечены активисты РСВА Михаил Лисицын, Михаил Воробьёв, Анатолий Имбра, Владимир Тимчак, Александр Чуфряков, Олег Шуньгин, Тимур Липовой, Андрей Булыгин, Андрей Копнинов, Сергей Корельский, Андрей Жернаков, Александр Пестов, Дмитрий Шестаков, Александр Шумеев, Михаил Шуньгин.

Затем приветственное слово взял глава МО "Город Новодвинск" Сергей Андреев.

- Для нашего города юбилей общественной организации, которая объединяет под своим крылом участников "горячих" точек современной истории государства, значимое событие, - отметил Сергей Фёдорович. - Вклад организации в жизнь города трудно переоценить. "Афганцев" знают в каждой школе и Новодвинском индустриальном техникуме. Благодаря этим ребятам, юноши и девушки впервые знакомятся с азами воинской службы, узнают новейшую историю, за это особая благодарность членам Союза. Сегодня в городе не проходит ни одного мероприятия патриотической направленности, где бы не участвовало ветеранское движение. Новодвинский Союз ветеранов Афганистана объединяет активных, инициативных, неравнодушных общественников. Желаю вам и вашим семьям теплоты, здоровья благополучия и душевного комфорта.

Сергей Андреев зачитал поздравительный адрес от депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Елены Андреевны Вторыгиной: "Позвольте выразить вам и вашим коллегам глубокую признательность за вашу помощь в поддержке ветеранов, патриотическое воспитание молодёжи, проведение памятных мероприятий. Спасибо вам за этот труд. Желаю вам добиваться своих целей, здоровья и благополучия".

Почётной грамотой администрации МО "Город Новодвинск" за личный вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание отмечены Игорь Артюхин, Александр Докучаев, Владимир Климов, Сергей Самбор. Благодарственным письмом - Николай Малетин, Виктор Попов и Алексей Самылов.

- Очень приятно поздравить с юбилеем организации своих коллег, - взяла слово исполняющая обязанности начальника отдела организации образования Дарья Попова. - Ведь именно они занимаются самым простым и, одновременно, сложным на свете – воспитанием. Вроде бы просто любить свою Родину, верить в дружу и никогда не совершать предательства. Вы помогаете нам педагогам доказать это не только на словах, но и своими поступками, своими судьбами. Верю, что мы вместе будем продолжать это важное дело.

От имени Областного собрания депутатов коллектив Новодвинского РСВА поздравила заместитель председателя собрания Надежда Виноградова. Почётной грамотой областного законодательного органа награждены Сергей Грязев, Игорь Артюхин, Александр Чайко, Михаил Белов, Александр Леонов.

Тёплые слова признательности и благодарности за общественно-значимую социальную деятельность выразил членам Новодвиского отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана" спикер Городского Совета депутатов Новодвинска Александр Королёв.

Перед собравшимися выступали курсанты Архангельского морского кадетского корпуса, творческие коллективы Дворца культуры и сами ветераны.