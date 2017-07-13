Новостройки комфорт-класса в центре Петербурга «потеснили» элитное жилье

За последние 10 лет доля новых квартир класса «комфорт» в центральных районах Петербурга значительно выросла, потеснив бизнес-сегмент. Сейчас она составляет 57% процентов, в то время как в 2007 году таких квартир было всего 16%. По мнению руководителя агентства недвижимость «М16 Недвижимость» Вячеслава Малафеева, этот сегмент будет продолжать развиваться.Квартиры комфорт-класса занимают промежуточную позицию между экономическим и бизнес-сегментом. Это относительно доступные по цене квартиры, отвечающие современным требованиям к комфортабельному жилью, и они очень востребованы на рынке недвижимости Петербурга. Особенно если учесть, что в последние годы застройщики осваивают очень интересные для покупателей локации.Так, к примеру, компания «ЛенСпецСМУ» строит комплекс комфорт-класса «Царская столица» в самом «сердце» города – на улице Кременчугской, в пешей доступности от площади Александра Невского и площади Восстания. По словам Вячеслава Малафеева, в компании «М16 Недвижимость» квартиры в этом комплексе являются одним из «хитов спроса».Еще один яркий пример, иллюстрирующий эту тенденцию – масштабная застройка бывших промышленных территорий Адмиралтейского района, расположенных у станции метро «Фрунзенская». Там уже построены или еще строятся сразу несколько жилых комплексов комфорт-класса. Также по словам Вячеслава Малафеева жилье этого уровня активно возводится на Васильевском острове и в Центральном районе города.– Десять лет назад найти новое жилье доступной стоимости в центре города, в непосредственной близости от метро, в районе с хорошо развитой инфраструктурой было практически невозможно. – отмечает руководитель агентства недвижимости «М16 недвижимость». – Сейчас на рынке есть масса подобных предложений, и они пользуются стабильным спросом, особенно у коренных петербуржцев, которые все чаще выбирают квартиры подороже, но поближе к историческому центру города. Наиболее востребованными в этом сегменте являются квартиры небольшого метража – 40-50 квадратных метров.Доля элитного жилья в центральной части города и прилегающих к нему зонах при этом сокращается. По оценкам аналитиков за последние 10 лет она упала с 30 до 7% в общем объеме новостроек. По словам Вячеслава Малафеева, в этом сегменте сейчас предложение все больше смещается в формирующиеся «элитные зоны» Санкт-Петербурга – такие, как Крестовский остров, Петровский остров или Песочная набережная.Наша справка: Агентство недвижимости «М16 Недвижимость» (Санкт-Петербург) основана голкипером «Зенита» Вячеславом Малафеевым в 2013 году и входит в состав холдинга «М16 Групп». Агентство специализируется на купле-продаже жилой, коммерческой и загородной недвижимости.