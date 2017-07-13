Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
11.07.17
1929
12.07.17
875
12.07.17
716
11.07.17
699
12.07.17
688
12.07.17
530
11.07.17
488
реклама
реклама
Новости компаний
11.07.17
140
12.07.17
96
12.07.17
96
11.07.17
91
11.07.17
89
12.07.17
88
12.07.17
87
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Новостройки комфорт-класса в центре Петербурга «потеснили» элитное жилье

сегодня 09:55
37 0
За последние 10 лет доля новых квартир класса «комфорт» в центральных районах Петербурга значительно выросла, потеснив бизнес-сегмент. Сейчас она составляет 57%.
 >
За последние 10 лет доля новых квартир класса «комфорт» в центральных районах Петербурга значительно выросла, потеснив бизнес-сегмент. Сейчас она составляет 57% процентов, в то время как в 2007 году таких квартир было всего 16%. По мнению руководителя агентства недвижимость «М16 Недвижимость» Вячеслава Малафеева, этот сегмент будет продолжать развиваться.

Квартиры комфорт-класса занимают промежуточную позицию между экономическим и бизнес-сегментом. Это относительно доступные по цене квартиры, отвечающие современным требованиям к комфортабельному жилью, и они очень востребованы на рынке недвижимости Петербурга. Особенно если учесть, что в последние годы застройщики осваивают очень интересные для покупателей локации.

Так, к примеру, компания  «ЛенСпецСМУ» строит комплекс комфорт-класса «Царская столица» в самом «сердце» города – на улице Кременчугской, в пешей доступности от площади Александра Невского и площади Восстания. По словам Вячеслава Малафеева, в компании «М16 Недвижимость» квартиры в этом комплексе являются одним из «хитов спроса».

Еще один яркий пример, иллюстрирующий эту тенденцию – масштабная застройка бывших промышленных территорий Адмиралтейского района, расположенных у станции метро «Фрунзенская». Там уже построены или еще строятся сразу несколько жилых комплексов комфорт-класса. Также по словам Вячеслава Малафеева жилье этого уровня активно возводится на Васильевском острове и в Центральном районе города.

– Десять лет назад найти новое жилье доступной стоимости в центре города, в непосредственной близости от метро, в районе с хорошо развитой инфраструктурой было практически невозможно. – отмечает руководитель агентства недвижимости «М16 недвижимость». – Сейчас на рынке есть масса подобных предложений, и они пользуются стабильным спросом, особенно у коренных петербуржцев, которые все чаще выбирают квартиры подороже, но поближе к историческому центру города. Наиболее востребованными в этом сегменте являются квартиры небольшого метража – 40-50 квадратных метров.

Доля элитного жилья в центральной части города и прилегающих к нему зонах при этом сокращается. По оценкам аналитиков за последние 10 лет она упала с 30 до 7% в общем объеме новостроек. По словам Вячеслава Малафеева, в этом сегменте сейчас предложение все больше смещается в формирующиеся «элитные зоны» Санкт-Петербурга – такие, как Крестовский остров, Петровский остров или Песочная набережная.

Наша справка: Агентство недвижимости «М16 Недвижимость» (Санкт-Петербург) основана голкипером «Зенита» Вячеславом Малафеевым в 2013 году и входит в состав холдинга «М16 Групп». Агентство специализируется на купле-продаже жилой, коммерческой и загородной недвижимости. 
Автор: IrinaIvanova
37 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Главу Котласского района Светлану Бральнину отправили из СИЗО под домашний арест
Новости компаний | Новости раздела
 
Новостройки комфорт-класса в центре Петербурга «потеснили» элитное жилье
Новостройки комфорт-класса в центре Петербурга «потеснили» элитное жилье
За последние 10 лет доля новых квартир класса «комфорт» в центральных районах Петербурга значительно выросла, потеснив бизнес-сегмент. Сейчас она составляет 57%.
сегодня 09:55
38
 
Цикл мероприятий ко Дню военно-морского флота пройдет в библиотеках Архангельска
Цикл мероприятий ко Дню военно-морского флота пройдет в библиотеках Архангельска
Муниципальные библиотеки города Архангельска приглашают читателей на мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота.
сегодня 00:31
118
 
TOY RU приготовила подарки призерам шоу «Фейерверк талантов»
TOY RU приготовила подарки призерам шоу «Фейерверк талантов»
13 мая в «Ква-Ква парке» состоялся финал шоу «Фейерверк талантов». Яркое событие собрало около 70 участников различных возрастов и огромное количество зрителей.
сегодня 00:24
109
 
Молодые архангельские семьи собрались в библиотеке для изучения Северного края
Молодые архангельские семьи собрались в библиотеке для изучения Северного края
11 июля в Октябрьской библиотеке № 2 прошла встреча участников клуба молодых родителей «Аистёнок». На этот раз молодые семьи собрались вместе, чтобы лучше изучить родной край.
вчера 17:01
183
 
Архангельские кадастровики рассказали о некоторых вопросах учета земель
Архангельские кадастровики рассказали о некоторых вопросах учета земель
Специалисты Кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ответили на вопросы граждан по кадастровому учету и исправлению ошибок в ЕГРН.
вчера 16:48
197
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080