Архангельск: Новости компаний

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Нововведения в Градостроительном кодексе коснутся подрядчиков всей России

Летом 2017 года ожидается принятие поправок в Градостроительный кодекс РФ, касающихся саморегулируемых организаций. Ожидается создание компенсационных фондов с особыми условиями распределения средств.
На территории РФ с лета 2017 года (ориентировочная дата — 1 июля) вступят в силу поправки, касающиеся СРО (саморегулируемых организаций). Изменения в Градостроительном кодексе рассматривались в рамках конференции, которая состоялась 25 января в Приангарье. Ожидается создание компенсационных фондов с особыми условиями распределения средств.
 
Представители Минстроя РФ отметили, что меры направлены на замену прежних механизмов по страхованию и поручительству. Цель нововведений — повышение безопасности участников долевого строительства жилья. Татьяна Барвина, представляющая федеральное министерство, прокомментировала ситуацию. В одном фонде будут средства для возмещения вреда, а в другом — деньги для исполнения обязательств по договорам.
 
Антон Мороз, помощник депутата Госдумы, рассказал о разработке стандартов для фондов обеспечения. Положения рассматриваются среди участников национального объединения строителей. Поправки относятся к вопросам, связанным с составлением смет и регистрацией новых СРО. В настоящее время в десяти субъектах РФ нет саморегулируемых организаций. В июле 2017 года подрядные компании должны принять новый статус, а к осени Ростехнадзор займется проверкой результатов. 
 
В целях уменьшения финансовых затрат на малый бизнес и упрощения административных дел список участников СРО подлежит изменениям. Работникам разрешается не вступать в саморегулируемые организации, если они не занимаются договорами генерального подряда. Татьяна Барвина сообщила, что с лета требования к подготовке инженеров-строителей повысятся. В национальном реестре человек будет записан только один раз — соответственно, он не сможет представлять сразу несколько организаций.
 
Разрабатывается перечень, в котором будут изложены основания для отказа в членстве СРО. Сами организации смогут вводить дополнительные правила. Таким способом будут выявляться недобросовестные подрядчики, которых отстранят от ведения дел. В ходе конференции поднимались вопросы о требованиях, выдвигаемых к владельцам малого бизнеса. Новые нормативные акты позволят им строить опасные объекты. 
 
По договорам на сумму до 200 000 000 рублей подрядчики принимают участие на одинаковых правах. Чтобы уравновесить полномочия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в росреестр планируют включать только руководителей генподряда. При ведении торгов на сумму свыше 3 000 000 рублей каждому участнику понадобится допуск и возможность обратиться в сформированные фонды.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: SergeyVlad
просмотров: 25
дата: 03.02.17 | 09:44
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