Новые технологии в строительстве обсудят в Архангельске
сегодня 15:57
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В столице Поморья состоится тематический строительный семинар. Его участники узнают о новых сферах применения хризотилцементных материалов в строительстве и ЖКХ.
Хризотилцемент - один из наиболее известных и широко используемых в мире строительных материалов. Спикеры круглого стола расскажут о новых сферах его применения в малоэтажном строительстве, в реализации программ доступного жилья, а также при капитальном ремонте многоквартирных домов.
К участию приглашаются представители профильных ведомств, проектных организаций, застройщиков и строительных компаний, УК и ТСЖ, а также оптовых поставщиков строительных материалов.
На презентации будут присутствовать технический руководитель НО «Хризотиловая ассоциация» Владимир Углев и исполнительный директор Владимир Галицын.