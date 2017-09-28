Новые технологии в строительстве обсудят в Архангельске

Хризотилцемент - один из наиболее известных и широко используемых в мире строительных материалов. Спикеры круглого стола расскажут о новых сферах его применения в малоэтажном строительстве, в реализации программ доступного жилья, а также при капитальном ремонте многоквартирных домов.К участию приглашаются представители профильных ведомств, проектных организаций, застройщиков и строительных компаний, УК и ТСЖ, а также оптовых поставщиков строительных материалов.На презентации будут присутствовать технический руководитель НО «Хризотиловая ассоциация» Владимир Углев и исполнительный директор Владимир Галицын.