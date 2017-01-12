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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске

Представителем марки Haval в Поморье стал автосалон «Группа-М», расположенный на Дачной, 48 и хорошо знакомый автомобилистам региона по продажам автомобилей марки GREAT WALL.
Первая модель марки Haval - H2 уже представлена в шоуруме и ожидает будущего владельца. Познакомится поближе с китайским брендом, побольше узнать об его истории и перспективах продаж на севере мне посчастливилось одному из первых.   
 
История Haval началась в 2013 году, когда официально была представлена новая стратегия развития существовавшего ранее бренда Hover - «Преодолеть миллион. Отправиться в новый путь». Придерживаясь концепции «Focus, Dedication, Specialization», Haval ставит цель стать профессиональным SUV-брендом мирового уровня. Премьера Haval в России состоялась в августе 2014 года на Московском международном автомобильном салоне. Россия стала первым зарубежным рынком, на котором были представлены автомобили нового бренда.
 
Знакомство с Haval H2 оставляет самые лучшие впечатления и однозначно выделяет автомобиль в сознании потенциального владельца. Новинка вышла на рынок не так давно и уже успела снискать популярность среди автовладельцев. Первое на что обращаешь внимание — дизайн. Строгие линии кузова, большая решетка радиатора и стильная головная оптика позволят заметно выделится в городском потоке. Автомобиль не лишен индивидуальности и, как настоящее детище китайского автопрома, готов предложить владельцу за свою цену чуть больше, чем однокласники: интерьерная подсветка салона, дополнительный светодиодный стоп-сигнал, безключевой доступ и система обзора мёртвой зоны справа.
 
Когда вы сядите за руль вы непременно оцените качество материалов, высокую посадку и точно расположение приборов. Здесь присутвуют все современные системы безопасности и помощи водителю: как при движении, так и при парковке. Оптимальное сочетание датчиков парковки сзади и камеры заднего вида дает водителю точную информацию об обстановке и возможных опасностях. Камера, расположенная в нижней части правого бокового зеркала заднего вида, позволяет водителю видеть мёртвую зону рядом с правым передним колесом.   
 
Haval H2 обладает внушительным весом в 1,6 тонн. И не смотря на этот факт, кроссовер достойно проявляет себя на дороге. Не подводит и силовой агрегат, высокоэффективный двигатель с турбонаддувом обладает отличными динамическими характеристиками и экономичностью. Благодаря максимальной мощности 150 л.с. и максимальному крутящему моменту 210 Нм этот двигатель готов к любым ситуациям. Добавьте к этому систему интеллектуального полного привода (TOD) и шестиступенчатую механику и все дороги открыты для вашего пути.

Плавность хода Haval H2 ощущается с первых минут езды за рулем.  Независимая передняя подвеска McPherson и многорычажка работают в унисон, обеспечивае максимальный комфорт для водителя и пассажиров в особенности на плохих дорогах. Вместе с Haval H2 можно уверенно справиться с любым препятствием, осознавая ценность каждого момента. чтобы создать расслабляющую среду для приятного вождения. Система курсовой устойчивости — ESP обеспечивает движение автомобиля по оптимальной траектории, предотвращая заносы и повышая управляемость. За безопасность водителя и пассажиров отвечают шесть подушек.
 
Просторный салон имеет массу цветовых решений, в которых каждый найдет свою индивидуальность. Раздельный климат-контроль автоматически регулирует температуру для водителя и переднего пассажира, поддерживая максимальный комфорт в салоне, а практичная мультимедийная система превратит вашу поездку в сплошное удовольствие.
 
- Модельный ряд бренда включает автомобили сегмента SUV: от компактного городского кроссовера Haval H2 до полноразмерного рамного семиместного внедорожника Haval H9. В нашем салоне будет представлено две основных модели бренда: Haval H2 и H6, модели H8 и H9 будут доступны клиентам под заказ. Уже сейчас клиенты могут оценить настоящую звезду из Поднебесной - полноприводный Haval H2 в максимальной комплектации. Цена автомобиля начинается от 899 000 рублей и точно придется по душе северянам.

Автосалон «Группа М»: Архангельск, ул. Дачная, 48, тел. (8182) 213-608.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: michailporsnev
просмотров: 55
дата: 12.01.17 | 23:37
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