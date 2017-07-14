Новый тротуар и пешеходный переход появятся в Новодвинске

- В условиях жилой застройки, тротуар не был предусмотрен изначально, - отметил директор МБУ «Флора - Дизайн» Андрей Коротков. - Жителям приходилось пользоваться внутридворовым проездом. Это было не удобно и, самое главное, не безопасно. На выполнение работ по обустройству тротуара из городского бюджета выделено более одного миллиона рублей. Протяжённость дорожки составляет 250 метров.Работы по строительству нового тротуара начались в начале этой неделе. На сегодняшний момент уже установлен бортовой камень, ведётся проливка песка водой для уплотнения основания, производится отсыпка щебнем. Асфальтирование дорожки планируется на следующей неделе, при условии сухой погоды и своевременной поставки асфальтобетонной смеси. Отметим, что также силами МБУ «Флора-Дизайн» параллельно идёт и обустройство пешеходного перехода в районе торгового центра «Юность».- Ко мне, как к депутату Городского Совета, неоднократно поступало много просьб по установке пешеходного перехода от торгового центра «Юность» к домам по улице Уборевича,- прокомментировал директор МБУ «Флора - Дизайн» Андрей Коротков. - Он действительно необходим в данном месте. Работа по его согласованию длилась достаточно долго и на сегодняшний день нам удалось добиться внесения пешеходного перехода в схему организации дорожного движения и приступить к его реализации.Новый пешеходный переход будет обозначен разметкой и соответствующими дорожными знаками. Все работы, и по строительству тротуара и пешеходного перехода планируется завершить к 1 августа.