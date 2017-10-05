ОАО «ВИЛС» проведет внеочередное собрание акционеров в связи со сменой гендиректора

На заседании Совета директоров ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с прекращением полномочий генерального директора ОАО «ВИЛС» Андрея Пилипчука, который выполнил поставленные перед ним задачи. Также в повестку дня внесен вопрос об избрании нового генерального директора.В январе 2017 года Андрей Пилипчук был направлен руководством Ростеха в ОАО «ВИЛС» в качестве антикризисного менеджера. За 9 месяцев проведены неотложные меры по недопущению банкротства Общества, стабилизации производственной и финансово-экономической деятельности, снижению социальной напряженности и дальнейшему развитию научно-производственного потенциала предприятия.Организованы аудит бухгалтерской отчетности, финансово-юридическая экспертиза деятельности Общества, мероприятия по инвентаризации активов, проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией, а также на ежедневной основе приведение в соответствие действующему законодательству документов Общества.Кроме того, в короткие сроки привлечены дополнительные источники финансирования, организована работа по уменьшению дебиторской задолженности, проведено рефинансирование кредитов с целью снижения процентной ставки, а кредитный портфель снижен с 1,55 млрд до 1,1 млрд рублей за счет получения авансовых платежей по заключенным договорам.В рамках антикризисной программы сформирован портфель заказов, необходимый для стабильной работы предприятия, снижены затраты на сырье и материалы для внутренних нужд на 37% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, на 12% уменьшены затраты на услуги сторонних организаций. Разработан план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, экономии топливно-энергетических ресурсов и денежных средств предприятия. Ежегодная экономия от выполнения мероприятий плана составит порядка 25–30 млн рублей.Проведены преобразования для укрепления научно-технического потенциала предприятия. Введена должность заместителя генерального директора по науке и созданы 3 научных подразделения общей численностью 23 сотрудника. Возобновлена работа по НИОКР. Организовано взаимодействие с АО «Авиадвигатель» с целью активизации деятельности по стабилизации показателей качества сплава ВВ751 для нового авиадвигателя пятого поколения ПД-14 (среднемагистральный самолет МС-21) и получения заказа на НИОКР на новейший сплав на основе ВВ750 – ВВ753 для двигателя шестого поколения ПД-35.На текущий момент ОАО «ВИЛС» своевременно выполняет принятые на себя обязательства. Предприятие полностью обеспечено сырьем и материалами для выполнения производственной программы, не имеет задолженности по заработной плате и налоговым платежам. Продолжение реализации программы восстановления, начатой в 2017 году, и плана развития «ВИЛС» до 2020 года позволит выйти на положительный финансовый результат и обеспечить дальнейшее успешное развитие предприятия.– стратегическое предприятие в области создания новых технологий и производства металлургической продукции из специальных сплавов.Институт «ВИЛС» обладает замкнутым металлургическим производственным циклом, интегрированным с испытательной и исследовательской базой. В инновационном портфеле института находится 101 патент.Научные кадры и производственные мощности сосредоточены на единой площадке в Москве. Крупнейшим акционером ОАО «ВИЛС» является государственная корпорация «Ростех».входит в состав Госкорпорации «Ростех» как Центр компетенций по управлению непрофильными и проблемными активами Корпорации. Головной офис размещается в г. Москве. Генеральный директор Ярош Сергей Николаевич.