Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события О деятельности социального кластера Архангельской области узнали в Совете Федерации Руководитель кластера Юлия Ковалева выступила перед сенаторами с докладом. В нем содержится, как ряд примеров по внедрению сложных технических средств реабилитации, так и ряд социально-важных предложений, касающихся повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.



Сегодня Архангельская область накапливает опыт внедрения отечественных инновационных технических средств реабилитации (ТСР). Профессиональное сообщество региона отслеживает разработки, которые появляются в этой сфере, а Корпорация развития выстраивает возможные механизмы сотрудничества с резидентами инновационного центра «Сколково», в том числе в виде смотров с практической демонстрацией новых технологий и новых проектов. Это позволило Архангельской области заключить ряд соглашений и приступить к внедрению, как в медико-социальную, так и социально-бытовую сферы отечественных изделий реабилитационной индустрии.



Под руководством специалистов Северного государственного медицинского университета (СГМУ) проводятся научно-клинические исследования применения отечественного экзоскелета в реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга. В ходе исследований расширилась география проекта, охватившая шесть муниципальных образований региона и более 20 пилотов. Компания «ЭкзоАтлет», разработчики технического изделия, применили новые технологии для обновления и совершенствования модели экзоскелета, а специалисты СГМУ и Первая городская клиническая больницы имени Е.Е. Волосевич апробировали экзоскелет в реабилитации пациентов с другими заболеваниями: инсульт, заболевания периферической нервной системы.



В ходе реализации проекта разработаны методические рекомендации и дополнительная профессиональная программа курса повышения квалификации «Реабилитация с применением экзоскелета (оборудования для роботизированной механотерапии) пациентов с нарушением локомоторных функций на втором и третьем этапе реабилитации».



Первый цикл, в том числе в рамках непрерывного медицинского образования, прошел на базе государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой». Обучение прошли более 50 врачей разных специальностей и инструкторов-методистов по лечебной физкультуре клиник Москвы, Московской области, Тулы, Новосибирска, в которые закуплены или поступят в ближайшее время экзоскелеты отечественного производства.



Выступая в Совете Федерации, Юлия Ковалева предложила рассмотреть Архангельскую область как пилотную площадку для внедрения экзоскелета в стандарты оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, а также оказанию медико-социальной помощи людям, получившим травму вследствие несчастного случая на производстве, с целью апробации применения экзоскелета в быту.



Другим примером, о котором услышали сенаторы, стала реализация совместно с компанией «Моторика» проекта по обеспечению детей активными тяговыми протезами «Киби». По данным регионального минздрава, в нашей области в таких протезах нуждаются порядка 40 детей. Пока обеспечено 5 человек (3 детей и 2 взрослых), работа продолжается. В ходе реализации проекта был сделан акцент на необходимость формирования культуры детского протезирования с самого раннего возраста.



«Одним из актуальных вопросов является отсутствие методик обучения при использовании ТСР, - говорит Юлия Ковалева. – Под руководством Минздрава РФ мы предлагаем создать на базе СГМУ рабочую группу по разработке образовательного модуля «Подбор технических средств реабилитации, обучение и сопровождение пользователей»».



Реализация этих пилотных проектов выявила ряд системных проблем, касающихся обеспечения людей с инвалидностью доступными ТСР. Так, процент обеспечения людей с инвалидностью высокофункциональными, персонифицированными изделиями остается достаточно низким, а обеспечение «доступными» ТСР малоэффективным, но в то же время высокозатратным для государства.



К тому же Архангельская область - Арктический регион и дополнительным фактором, снижающим возможность использования «доступных» технических средств реабилитации, являются экстремальные северные климатические условия.



Предложено рассмотреть возможность создания врачебной комиссии по рациональному подбору «сложных» ТСР, в том числе с возможностью проведения телемедицинских консультаций, и определить Архангельскую область как пилотную площадку для разработки порядка работы врачебной комиссии и взаимодействия с Бюро медико-социальной экспертизой и Фондом социального страхования.



Отметим, что выступление руководителя регионального социального кластера в Совете Федерации России стало возможно при содействии сенатора от Архангельской области Людмилы Кононовой.



«В последнее время опыт Архангельской область все чаще звучит в Совете Федерации и очень важно, чтобы о той большой работе, которую проводит правительство региона, было известно на федеральном уровне. Юлия Ковалева выступила очень хорошо, достойно. Тема ТСР для сенаторов оказалась интересной - им важно увидеть, что нового происходит в регионах, и наша практика организации социального кластера – это действительно настоящая социальная инновация, которую мы отрабатываем и будем продвигать на уровень Российской Федерации», - сказала Людмила Кононова.



Она также отметила, что «наша область будет активно участвовать в Форуме социальных инноваций регионов России, который проводит Совет Федерации 8 июня в Московской области. В этом масштабном мероприятии примут участие практически все регионы страны, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, федеральные министры социального блока, промышленности и торговли. На форуме выступит губернатор Архангельской области Игорь Орлов с докладом о новых подходах к оказанию социальных услуг в регионе. Наши специалисты представят свой опыт, будут демонстрировать наработки обоих проектов: «экзоскелет» и «умная рука», новые методические рекомендации.



В преддверии этого форума нас ждет целый ряд мероприятий федерального уровня. И я уверена, что опыт нашей Архангельской области будет воспринят и использован в других регионах России».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: korpo просмотров: 29

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть