наверх
Новости Архангельска
04 мая, четверг 19:12
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

О деятельности социального кластера Архангельской области узнали в Совете Федерации

Руководитель кластера Юлия Ковалева выступила перед сенаторами с докладом.
В нем содержится, как ряд примеров по внедрению сложных технических средств реабилитации, так и ряд социально-важных предложений, касающихся повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
 
Сегодня Архангельская область накапливает опыт внедрения отечественных инновационных технических средств реабилитации (ТСР). Профессиональное сообщество региона отслеживает разработки, которые появляются в этой сфере, а Корпорация развития выстраивает возможные механизмы сотрудничества с резидентами инновационного центра «Сколково», в том числе в виде смотров с практической демонстрацией новых технологий и новых проектов. Это позволило Архангельской области заключить ряд соглашений и приступить к внедрению, как в медико-социальную, так и социально-бытовую сферы отечественных изделий реабилитационной индустрии.

Под руководством специалистов Северного государственного медицинского университета (СГМУ) проводятся научно-клинические исследования применения отечественного экзоскелета в реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга. В ходе исследований расширилась география  проекта, охватившая  шесть муниципальных образований региона и более 20 пилотов. Компания «ЭкзоАтлет», разработчики технического изделия, применили новые технологии для обновления и совершенствования модели экзоскелета, а специалисты СГМУ и Первая городская клиническая больницы имени Е.Е. Волосевич апробировали экзоскелет в реабилитации пациентов с другими заболеваниями: инсульт, заболевания периферической нервной системы.

В ходе реализации проекта разработаны методические рекомендации и дополнительная профессиональная программа курса повышения квалификации «Реабилитация с применением экзоскелета (оборудования для роботизированной механотерапии) пациентов с нарушением локомоторных функций на втором и третьем этапе реабилитации». 

Первый цикл, в том числе в рамках непрерывного медицинского образования, прошел на базе государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой». Обучение прошли более 50 врачей разных специальностей и инструкторов-методистов по лечебной физкультуре клиник Москвы, Московской области, Тулы, Новосибирска, в которые закуплены или поступят в ближайшее время экзоскелеты отечественного производства.

Выступая в Совете Федерации, Юлия Ковалева предложила рассмотреть Архангельскую область как пилотную площадку для внедрения экзоскелета в стандарты оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, а также оказанию медико-социальной помощи людям, получившим травму вследствие несчастного случая на производстве, с целью апробации применения экзоскелета в быту.
 
Другим примером, о котором услышали сенаторы, стала реализация совместно с компанией «Моторика» проекта по обеспечению детей активными тяговыми протезами «Киби». По данным регионального минздрава, в нашей области в таких протезах нуждаются порядка 40 детей. Пока обеспечено 5 человек (3 детей и 2 взрослых), работа продолжается. В ходе реализации проекта был сделан акцент на необходимость формирования культуры детского протезирования с самого раннего возраста.
 
«Одним из актуальных вопросов является отсутствие методик обучения при использовании ТСР, - говорит Юлия Ковалева. – Под руководством Минздрава РФ мы предлагаем создать на базе СГМУ рабочую группу по разработке образовательного модуля «Подбор технических средств реабилитации, обучение и сопровождение пользователей»».
 
Реализация этих пилотных проектов выявила ряд системных проблем, касающихся обеспечения людей с инвалидностью доступными ТСР. Так, процент обеспечения людей с инвалидностью высокофункциональными, персонифицированными изделиями остается достаточно низким, а обеспечение «доступными» ТСР малоэффективным, но в то же время высокозатратным для государства.
 
К тому же Архангельская область - Арктический регион и дополнительным фактором, снижающим возможность использования «доступных» технических средств реабилитации, являются экстремальные северные климатические условия.
 
Предложено рассмотреть возможность создания врачебной комиссии по рациональному подбору «сложных» ТСР, в том числе с возможностью проведения телемедицинских консультаций, и определить Архангельскую область как пилотную площадку для разработки порядка работы врачебной комиссии и взаимодействия с Бюро медико-социальной экспертизой и Фондом социального страхования.
 
Отметим, что выступление руководителя регионального социального кластера в Совете Федерации России стало возможно при содействии сенатора от Архангельской области Людмилы Кононовой.
 
«В последнее время опыт Архангельской область все чаще звучит в Совете Федерации и очень важно, чтобы о той большой работе, которую проводит правительство региона, было известно на федеральном уровне. Юлия Ковалева выступила очень хорошо, достойно. Тема ТСР для сенаторов оказалась интересной - им важно увидеть, что нового происходит в регионах, и наша практика организации социального кластера – это действительно настоящая социальная инновация, которую мы отрабатываем и будем продвигать на уровень Российской Федерации», - сказала Людмила Кононова.

Она также отметила, что «наша область будет активно участвовать в Форуме социальных инноваций регионов России, который проводит Совет Федерации 8 июня в Московской области. В этом масштабном мероприятии примут участие практически все регионы страны, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, федеральные министры социального блока, промышленности и торговли. На форуме выступит губернатор Архангельской области Игорь Орлов с докладом о новых подходах к оказанию социальных услуг в регионе. Наши специалисты представят свой опыт, будут демонстрировать наработки обоих проектов: «экзоскелет» и «умная рука», новые методические рекомендации.

В преддверии этого форума нас ждет целый ряд мероприятий федерального уровня. И я уверена, что опыт нашей Архангельской области будет воспринят и использован в других регионах России».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
автор: korpo
просмотров: 29
дата: 04.05.17 | 18:49
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080