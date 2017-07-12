О некоторых вопросах кадастрового учета рассказали в кадастровой палате

В соответствии с требованиями действующего законодательства государственный кадастровый учет осуществляется по заявлению кадастрового инженера только в случае образования земельного участка в целях подготовки и организации аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка.В иных случаях с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав кадастровый инженер вправе обращаться только на основании нотариально удостоверенной доверенности.Воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) ошибка в местоположении границ земельного участка, содержащаяся в межевом плане, подготовленном кадастровым инженером, квалифицируется как реестровая ошибка в записях ЕГРН.Чтобы исправить такую ошибку собственнику земельного участка либо его представителю необходимо обратиться в один из офисов многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг с соответствующим заявлением. Вместе с заявлением также должен быть представлен межевой план, содержащий исправленные сведения.Исправление реестровой ошибки осуществляется по решению государственного регистратора прав в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего заявления и межевого плана.В случае внесения изменений в сведения ЕГРН на основании документов, свидетельствующих о наличии реестровых ошибок и содержащих необходимые для их исправления сведения, заявителю будет выдана Выписка из ЕГРН, а правообладателю объекта недвижимости будет направлено соответствующее уведомление.