Архангельск: Новости компаний

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О новых полномочиях кадастровой палаты

С 1 января 2017 года филиалу «ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу переданы отдельные полномочия органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Полный перечень указанных полномочий установлен приказом Росреестра от 18.10.2016 № П/0515 «О наделении федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» отдельными полномочиями органа регистрации прав».

Среди новых функций - ведение Единого государственного реестра недвижимости в части внесения и загрузки сведений об объектах недвижимости и объектах землеустройства, ведения кадастровых карт, реестровых дел и книг учета, информационное взаимодействие с кадастровыми инженерами.

Теперь филиал будет предоставлять сведения, содержащиеся уже в новом ресурсе - Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Исключение составляют сведения о содержании правоустанавливающих документов, а также копии документов, помещенных в реестровые дела (тома дел) объектов недвижимости, ведение и хранение которых не осуществляется кадастровой палатой.

Филиал продолжает осуществлять  прием и выдачу документов на государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав и иных видов заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, а также запросов о предоставлении всех видов сведений ЕГРН.

Подать заявление на все виды учетно-регистрационных действий и запросы о предоставлении сведений ЕГРН можно в центральном офисе филиала  в г. Архангельске или в любом отделении многофункционального центра предоставления государственных услуг (МФЦ) независимо от местонахождения объекта недвижимости.

Узнать адрес нужного офиса МФЦ и режим его работы, а также получить более подробную информацию о предоставляемых услугах можно на сайте МФЦ по Архангельской области и на сайте МФЦ по Ненецкому автономному округу.

Подать заявление на кадастровый учет, регистрацию прав и запросить сведения об объекте недвижимости также можно воспользовавшись электронными сервисами, доступными на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 117
дата: 30.12.16 | 09:57
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